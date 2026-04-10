Disney da un ultimátum a James Cameron con 'Avatar 4'. El estudio impone estas dos condiciones para que la película siga adelante

El futuro de una franquicia tan taquillera como 'Avatar' debería estar fuera de toda duda, pero lo cierto es que existe un peligro real de que la cuarta entrega sea cancelada. El principal motivo de ello es el innegable bajón que hubo en la recaudación de 'Fuego y ceniza' con respecto a 'El sentido del agua', por lo que en Disney han puesto dos condiciones a James Cameron para poder hacerla.

Si nos fijamos solamente en el dato de que 'Avatar: Fuego y ceniza' recaudase 1.490 millones de dólares, lo suyo sería pensar solamente en una tremenda alegría por su éxito económico. Y es que solamente 15 películas en la historia del cine han mejorado esas cifras, pero hay otro factor que juega claramente en su contra.

Por qué hay dudas con 'Avatar 4'

Esos 1.490 supone poco más de la mitad que los 2.923 que consiguió 'Avatar', siendo también bastante menos que los 2.334 millones de 'El sentido del agua'. Eso no ha pasado desapercibido en Disney, quien ha decidido que el futuro de la franquicia depende de dos factores: que las películas sean más baratas y más cortas.

Así lo ha desvelado The Wrap, donde aclaran que existe cierto sentimiento de decepción con el funcionamiento en cines de 'Avatar: Fuego y Ceniza'. Es cierto que Disney ha recuperado una inversión cifrada en 500 millones de dólares -350 de presupuesto y 150 adicionales en la campaña de marketing-, pero existe miedo a que 'Avatar 4' acabe generando pérdidas si el gasto se dispara también hasta esos niveles.

El propio Cameron ha dejado caer en varios ocasiones que 'Avatar 4' no estaba garantizada por mucho que haya rodado ya algunas escenas y que su estreno esté fechado para el 21 de diciembre de 2029. Eso sí, su plan es que la cuarta y la quinta entrega estén conectadas, por lo que necesita un fuerte compromiso por parte de Disney.

Desde el estudio es lógica pedir algo así, tanto por arriesgar menos dinero como por el hecho de que una duración más corta permite un mayor número de proyecciones diarias. Lo que no está tan claro es hasta qué punto puede interferir esto con la visión de Cameron y si el cineasta está por la labor de algo así.

Con todo, el productor Rae Sanchini ha dado buenas noticias este mismo mes de abril al afirmar que "ahora mismo estamos definiendo el cronograma. Estamos trabajando intensamente en ello: presupuestando, programando, planificando y desarrollando nuestra nueva red de proveedores. Por nuestra parte, vamos a toda máquina". Solamente falta que Disney no pise el freno de repente...

Por lo pronto, Disney parece que ya tiene dudas sobre la conveniencia de abrir un espacio dedicado a la saga en su parque temático de California, cuyo inicio de las obras estaba previsto para este año. Buena señal no es...

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