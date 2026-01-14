James Cameron tiene malas noticias sobre 'Avatar 4': "La industria cinematográfica está en crisis ahora mismo"

James Cameron se refiere cada poco al estado de 'Avatar 4', una película que tiene fecha de estreno pero tampoco es totalmente seguro que vaya a hacerse. El director dice ha dicho por activa y por pasiva que va a depender de cuánto acaba recaudando 'Fuego y ceniza', pero ahora ha introducido otra variable que solamente podemos interpretar como malas noticias para los fans de la saga.

'Avatar 4' tiene que ser más barata

En una entrevista concedida a TVBS News Japan, Cameron es preguntado sobre la participación de Michelle Yeoh en la próxima entrega de la franquicia y para responder actualiza la situación actual de 'Avatar 4':

Michelle definitivamente estará en 'Avatar 4', si es que la hacemos. La industria cinematográfica está en crisis ahora mismo. 'Avatar: Fuego y ceniza' costó mucho dinero. Tenemos que tener éxito para continuar. Tenemos que tener éxito y, además, tenemos que encontrar la manera de hacer películas de Avatar más baratas para continuar.

Si continuamos y hacemos el 4, también hacemos el 4 y el 5 juntos. Así que hicimos el 2 y el 3 juntas, una gran historia. Y luego el 4 y el 5 es otra gran historia. Michelle estará en el 4 y el 5. Interpretará a un personaje de captura de movimiento. Su personaje se llama Paktu'elat y es Na'vi.

Por un lado, es evidente que Cameron tiene bastante claro cómo quiere continuar la historia de Pandora, pero también es innegable que 'Avatar 3' está funcionando en taquilla claramente por debajo de 'El sentido del agua', y él mismo dejó claro que tenía que ganar muchísimo dinero para que a Disney le sea realmente rentable seguir con una cuarta entrega.

Es ahí donde entra el factor de que las películas de 'Avatar' son carísimas y seguramente no le quede otra a Cameron que rebajar presupuestos si quiere hacer más películas de la saga. El problema es que eso supondrá algún tipo de limitación para desplegar lo que tenga en mente, algo que puede acabar notándose en el resultado final.

Por mi parte, reconozco que no soy un gran seguidor de la franquicia y que tampoco me lamentaría si 'Avatar' no pasa de la tercera entrega, pero también está claro que una saga que sigue dando pie a películas que superan holgadamente los 1.000 millones de dólares en taquilla no es algo que ninguna productora de Hollywood debería despreciar.

