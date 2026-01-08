James Cameron muerde el polvo ante Steven Spielberg con 'Avatar 3' y se le escapa un tremendo récord que tenía a su alcance

James Cameron parecía destinado a convertirse en el nuevo Rey Midas de Hollywood gracias al estreno de 'Avatar: Fuego y ceniza', pero la realidad ha sido otra y se le va a escapar un récord que parecía estar a su alcance: el director más taquillero de la historia del cine.

Antes del estreno de 'Avatar 3', las películas de Cameron tenían una recaudación mundial de 8.708 millones de dólares, lo que le situaban como el segundo director más taquillero de todos los tiempos. Por delante de él solamente está Steven Spielberg, cuyos largometrajes suman actualmente unos ingresos mundiales de 10.723 millones, tal y como confirma The Numbers.

James Cameron se queda corto con 'Avatar: Fuego y ceniza'

Por ello, 'Avatar: Fuego y Ceniza' tenía que ingresar al menos 2.016 millones de dólares para que el sorpasso pudiera producirse. No era algo para nada descabellado, pues 'Avatar' es la película más taquillera de la historia con 2.923 millones, mientras que 'El sentido del agua' ocupa el tercer puesto con 2.334 millones.

Por desgracia, la tercera entrega de 'Avatar' se va a quedar muy lejos de conseguirlo. Actualmente suma ya 1.095 millones y las estimaciones más optimistas apuntan a que podría quedarse en unos 1.700 millones, no siendo descartable que acabe más cerca de los 1.500. Siguen siendo datos espectaculares, pero no va a ser suficiente para que Cameron destrone a Spielberg.

A eso hay que sumarle que Spielberg sigue trabajando y este año que viene estrena 'El día de la revelación'. Muy raro sería que su ansiado regreso al cine de ciencia ficción no recaude al menos varios cientos de millones de euros, aumentando así una vez más su distancia con respecto a Cameron.

Por ello, la siguiente oportunidad de Cameron llegaría con 'Avatar 4', cuyo estreno está previsto para diciembre de 2029. La cuestión es que Spielberg va a tener tiempo de hacer más películas entre medias, por lo que quizá tampoco suceda entonces.

