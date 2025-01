Ni James Cameron, ni Steven Spielberg: el director que más dinero ha cobrado por una sola película se llevó más de 400 millones por confiar en ella más que nadie

Steven Spielberg y James Cameron son los directores más taquilleros de la historia del cine, lo cual también ha dado pie a que se hayan llevado increíbles cantidades de dinero por títulos concretos. Por ejemplo, Spielberg se embolsó 250 millones de dólares gracias a 'Parque Jurásico', cantidad que Cameron sobrepasó con creces gracias a los 350 que consiguió por 'Avatar'.

Sin embargo, el récord pertenece a otro director que lo apostó todo por un proyecto muy personal que financió de su bolsillo. Estamos hablando de Mel Gibson y 'La Pasión de Cristo', una película que reportó unos ingresos de más de 400 millones de dólares para Gibson. Es cierto que esa suma no se debe únicamente a su trabajo de puesta en escena, pero es un caso único que merece la pena repasar.

Un bombazo difícil de repetir

Imagen del rodaje de 'La Pasión de Cristo' (cortesía de Newmarket)

El enorme éxito de 'La Pasión de Cristo' en cines llevó a que en The Wall Street Journal se hablase poco después de su estreno sobre que Gibson iba a cobrar 350 millones por la película. Su éxito fue tal que para diciembre de ese año ya se habían elevado las estimaciones hasta los 395 millones por parte del The New York Post -aunque elevando la previsión final hasta los 425-, aunque en The Irish Examiner situaban esa cifra para entonces ya en 414 millones.

Solamente por sus ingresos en salas, Gibson acabó llevándose más de 200 millones, pero a eso hay que sumarle todo el dinero que se consiguió por otras vías. Por ejemplo, la película vendió más 4 millones de dvds solamente durante su primer día a la venta en Estados Unidos y se estima que Gibson pudo llevarse hasta un 60% de las ventas en formato físico. Por no hablar también de lo popular que ha sido siempre en televisión, lo cual generó otra pequeña fortuna.

Todo esas ganancias no habrían sido posibles de no haber financiado la película de forma independiente a través de su productora Icon. Los gastos totales fueron de 45 millones, de los cuales 30 pertenecen al presupuesto y otros 15 al gasto en marketing. Incluso si tenemos todo eso en cuenta, los ingresos de Gibson siguen siendo superiores a lo que logró Cameron por 'Avatar'.

Quizá por ello sorprende que a Gibson le esté costando tanto sacar adelante 'La Pasión de Cristo 2'. Lo último que hemos sabido es que espera rodarla el año que viene, pero ha dicho ya tantas veces eso que empieza a costar tomárselo en serio.

