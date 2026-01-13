Zoe Saldaña vuelve a hacer historia gracias al éxito de 'Avatar 3'. La actriz acaba de destronar a Scarlett Johansson como la más taquillera de todos los tiempos

Zoe Saldaña no se cansa de hacer historia gracias al éxito de 'Avatar: Fuego y ceniza'. Hace un par de semanas nos enterábamos de que había superado a Samuel L. Jackson en la lista de los actores más taquilleros, pero es que ahora ha logrado destronar a Scarlett Johansson de lo más alto de la lista.

Zoe Saldaña es la nueva número 1 de la taquilla

Según números reportados por The Numbers, las películas lideradas por Saldaña acumulan ya una taquilla mundial de 15.468 millones de dólares, superando así los 15.401 de los largometrajes protagonizados por Johansson. Los más de 1.230 millones que lleva ya 'Avatar 3' en taquilla han resultado determinantes para ello.

Ahora la duda está en saber en qué cifra quedará el récord de Saldaña cuando la película dirigida por James Cameron concluya su andadura en salas. El motivo de ello es que pronto podría verse superada: en cuarta posición encontramos a Robert Downey Jr. con 14.315 millones, y este 2026 regresa a Marvel con la esperadísima 'Vengadores: Doomsday'.

Recordemos además que, salvo gran sorpresa de última hora, la etapa de Saldaña en ese universo de superhéroes ha llegado a su fin, por lo que en principio no tendrá otro gran taquillazo hasta 'Avatar 4', cuyo lanzamiento está previsto para diciembre de 2029.

Lo que sí está claro es que los últimos meses han sido buenísimos para Saldaña, pues al año pasado se hizo con el Óscar a la mejor actriz de reparto por su trabajo en 'Emilia Pérez' y ahora ha vuelto a convertirse en la reina de la taquilla.

Por cierto, se da la particularidad de que Cameron también podría haberse convertido en el director más taquillero de todos los tiempos gracias a 'Avatar 3', pero su éxito no está siendo suficiente para destronar al que lleva muchos años siendo el número 1 de la lista.

