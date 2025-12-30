Zoe Saldaña acaba de hacer historia. La actriz de 'Avatar' supera a Samuel L. Jackson como una de las estrellas más taquilleras de todos los tiempos

Durante años, el trono de la taquilla mundial ha estado reservado para nombres asociados a grandes sagas y universos cinematográficos, pero últimamente, el ranking de los actores más taquilleros ha vuelto a cambiar. Y en medio de este reajuste, Zoe Saldaña ha superado a Samuel L. Jackson, convirtiéndose en la segunda intérprete más taquillera de todos los tiempos a nivel global.

Mientras Scarlett Johansson consolida su liderazgo absoluto en la taquilla mundial, se ha producido un movimiento importante en la lista tras el reciente estreno de 'Avatar: Fuego y ceniza', confirmando la solidez de una carrera construida casi sin fisuras alrededor de una las franquicias más lucrativas de la historia del cine.

Moldeando el mapa de la taquilla mundial

El último empuje de 'Avatar 3' vuelve a demostrar el peso que tiene Saldaña en la escena de Hollywood. La actriz ha sido una pieza clave en sagas que han redefinido la taquilla global, desde 'Avatar' hasta 'Guardianes de la galaxia', que no solo han acumulado cifras astronómicas, sino que han sostenido récords durante años. Gracias a este recorrido, Saldaña ha superado a Samuel L. Jackson.

A diferencia de otros nombres del ranking, el caso de Zoe Saldaña es especial, porque su presencia constante en universos cinematográficos multimillonarios no solo responde a un único personaje, sino a varios.

Neytiri, Gamora y su participación en el engranaje de Marvel y Pandora la han convertido en una figura imprescindible del blockbuster moderno, y el estreno de una nueva entrega de 'Avatar' refuerza ese dominio a largo plazo.

Y en lo alto del ranking está Scarlett Johansson, que sigue liderando la clasificación tras el impacto de 'Jurassic World: El renacer'. Aunque el contexto actual deja claro que la distancia entre ambas no habla tanto de una competencia directa, sino de una nueva era en la esfera de las estrellas de cine. Zoe Saldaña confirma con 'Avatar 3' que su reinado en la taquilla global sigue vigente y esto solo puede ir a mejor.

