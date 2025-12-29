La taquilla respira con la mejor recaudación desde 2019. Hay que agradecérselo a 'Avatar: Fuego y Ceniza', pero hay mucho más aparte de James Cameron

760 millones de dólares en dos semanas. Puede que 'Avatar: Fuego y ceniza' no esté repitiendo los números de 'El sentido del agua', pero se está quedando solo muy levemente por detrás, demostrando dos cosas. Por un lado, que no hay que luchar contra James Cameron. Por otro, que si la taquilla hubiera tenido este desempeño durante todo el año, no estaríamos tomando las medidas para ponerle el mejor ataúd a las salas de cine.

La Na'vi del misterio

Tal y como vemos en Box Office Mojo, este fin de semana ha tenido prácticamente solo buenas noticias en Estados Unidos, colocándose el mejor último fin de semana del año desde 2019.

Al buen desempeño de 'Avatar: Fuego y ceniza', que aguanta con 64 millones y bajando tan solo un 28,2% respecto a la semana pasada, se suma el buen aguante de 'Zootrópolis 2', el último bombazo de Disney, que incluso mejora su recaudación (a punto de llegar a los 1500 millones en todo el mundo) y la ampliación, por todo lo alto, de 'Marty Supreme'.

Lo nuevo protagonizado por Timothée Chalamet suma otros 15 millones de dólares, llega ya a 28,2 y se coloca como una de las rivales a batir en los Óscar. El único problema es que su presupuesto es de 70 millones, por lo que es posible que no llegue siquiera a cubrir gastos. Dependerá de las próximas semanas.

El topetazo de la semana ha sido el estreno de 'Anaconda', que se ha tenido que conformar con el quinto lugar, recaudando 14,5 millones de dólares (43,6 en todo el mundo, salvando los trastos). El lado bueno, el de 'No other choice', la película de Park Chan-Wook que ha entrado directa al puesto 12 pese a estrenarse tan solo en 13 cines, donde ha hecho la mejor media de cualquier película en cartelera.

El Top 10 lo completan viejos conocidos: 'La asistenta', 'Wicked 2', 'Five Nights At Freddy's 2' o la cinta de animación bíblica 'David' consiguen sumar varios millones a su recaudación, lo que no está nada mal en un año tan inconsistente.

Sin sorpresas en la taquilla española

Y en España, ¿qué? Pues el top 2 es el mismo que en Estados Unidos y prácticamente el resto del mundo: 'Avatar: Fuego y ceniza' y 'Zootrópolis 2'. En particular, la película de James Cameron se ha llevado el 56,2% de las entradas de los (¡ojo, buena noticia!) 1.170.000 espectadores de este fin de semana, convirtiéndose ya en el segundo mejor estreno del año, solo por detrás de 'Lilo y Stitch'.

Tras estas dos, y ya bajando del millón de recaudación, están 'Bob Esponja: Una aventura pirata', 'Anaconda' y una más que sorprendente 'Núremberg', que sube un 25% respecto a la semana pasada y está dando los resultados en España que no pudo dar en Estados Unidos.

Además, Jim Jarmusch se cuela en el puesto 8 con 'Father, mother, sister, brother', arañando 161.000 euros y demostrando que hay hueco para el cine adulto en la cartelera española. ¿Hay motivos para la esperanza? Haberlos, haylos: este es el mejor último fin de semana del año desde 2019 tanto en Estados Unidos como aquí, al menos a nivel de recaudación.

A priori, la taquilla no debería sufrir una revolución hasta el 16 de enero, cuando veremos qué tal se le da a 'Hamnet' el estreno por todo lo alto y si '28 años después: El templo de los huesos' es capaz de repetir el éxito de su cinta original. Hasta entonces, calma chicha. Si se repiten estos números, bienvenida sea.

