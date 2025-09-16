Ni 'El viaje de Chihiro', ni 'Your Name'. El anime más taquillero de la historia se estrenó hace 5 años y vuelve a estar de rabiosa actualidad

El anime goza actualmente de muy buena salud, siendo seguramente el momento de la historia en el que mayor interés genera en el resto del mundo, siendo prueba de ello es el sensacional éxito que está consiguiendo actualmente 'Guardianes de la noche: Kimetsu no Yaiba - La fortaleza infinita'. De hecho, no es descartable que acabe convirtiéndose en el anime más taquillero de la historia, pero todavía le falta para lograrlo.

Ahora mismo, 'Kimetsu no Yaiba - La fortaleza infinita' ocupa la cuarta posición entre los animes más taquilleros de la historia, pero es una mera cuestión de días o incluso horas que alcance el segundo puesto. Tal y como aclara The Numbers, sus ingresos mundiales actualmente alcanzan los 394,79 millones de dólares, necesitando poco más de 10 millones para superar tanto a 'El viaje de Chihiro' como a 'Your Name'.

Todo queda en casa

Y es que 'El viaje de Chihiro' se convirtió en 2001 en el anime más taquillero de la historia con unos ingresos de 395,58 millones de dólares, pero en 2016 fue destronada por 'Your Name'. La victoria de la aclamada película de Makoto Shinkai no fue aplastante, pero los 405,34 millones de dólares que consiguió fueron suficientes para auparla a lo más alto.

Eso sí, en 2020 llegó todo un fenómeno a los cines que no solamente superó a 'Your Name', pues además se convirtió en la película más taquillera del año. Es cierto que el impacto de la pandemia de coronavirus tuvo algo que ver, pero que eso no nos impida ver el enorme mérito que tuvo 'Guardianes de la noche: Tren infinito'.

Y es que ni siquiera la pandemia frenó a una película que hizo historia en Japón, donde aún hoy es la película más taquillera de todos los tiempos, y también funcionó bastante bien en el resto del mundo. Eso se tradujo en unos ingresos finales de 506,4 millones de dólares, la cifra que 'Guardianes de la noche: Kimetsu no Yaiba - La fortaleza infinita' tiene que superar para arrebatarle ese honor.

Obviamente, ambos títulos pertenecen al mismo universo, pero 'La fortaleza infinita' no es una exactamente una secuela de 'Tren infinito', ya que esta última continuaba la historia donde se queda al final de la temporada 1 de 'Kimetsu no Yaiba', mientras que 'La fortaleza infinita' se sitúa después de la cuarta. Además, se trata del inicio de una trilogía que promete dar muchas alegrías tanto a los amantes del anime como a los dueños de los cines.

