Las espadas de 'Kimetsu no Yaiba' son (aún) más importantes de lo que parecen, y en realidad sus colores dicen mucho de sus portadores

Ya sabemos que en 'Kimetsu no Yaiba' las técnicas de cada personaje dicen mucho de su historia, e incluso de su personalidad. Pero un detalle clave que Koyoharu Gotouge incluyó en el diseño de personajes nos revela mucho sobre ellos, aunque de entrada no lo parezca: el color de sus espadas.

Elige sabiamente

Al igual que los sables láser de Star Wars, las espadas de 'Kimetsu no Yaiba' tienen su propio significado dependiendo de su color. Y es que culturalmente asociamos ciertos colores a emociones, rasgos e incluso moralidad.

En cuanto a 'Kimetsu no Yaiba', las espadas nos dan detallitos extras sobre sus portadores. En concreto, qué tipo de Respiración utiliza el cazador de demonios. Ya hemos visto un buen número en el anime, y si nos fijamos este detalle es muy consistente con las habilidades de cada personaje.

De esta manera podemos ver que la espada de Kyojuro Rengoku es roja porque utiliza la Respiración del fuego, mientras que la de Giyu Tomioka es azul porque es conocido por su Respiración del Agua. Zenitsu Agatsuma, que utiliza la Respiración del Trueno, tiene una espada amarilla.

Siguiendo en esta línea elemental, Sanemi Shinazugawa tiene una hoja verde porque utiliza la Respiración del Viento, mientras que la de Tengen Uzui es ámbar por su Respiración del Sonido. Tanto Mitsuri Kanroki como Kanao Tsuyuri cuentan con hojas rosas, aunque la de una representa el amor y es una variación de la Respiración del Fuego y la más clara representa a la flor, que deriva de la Respiración del Agua.

La cosa se complica cuando hablamos de Gyomei Himejima e Inosuke Hasibira, que tiene espadas grises. En estos dos casos es porque tienen técnicas poco comunes e incluso específicas para ellos: representan la Piedra y las Bestias.

También es especial la espada de Shinobu Kocho, que no tiene un color específico porque sus habilidades dependen de los venenos con los que baña su hoja.

Ahora bien, la palma se la lleva el propio Tanjiro Kamado, que tiene una espada negra. Desde el primer momento se nos dice que es un color muy poco habitual y rodeado de prejuicios, ya que se cree que los portadores de espadas negras tienen una vida muy corta.

En este caso, la espada negra representa la Respiración del Sol, de la que provienen el resto de respiraciones...Y ya que el negro es la suma de todos los colores, también significa que su portador es capaz de utilizar todas las respiraciones, aunque le lleve su tiempo dominarlas.

