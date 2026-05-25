Las 12 mejores películas del Festival de Cannes 2026

La 79ª edición del Festival de Cannes se clausuró este pasado sábado con la lectura del palmarés y la entrega de premios, destacando la Palma de Oro para Cristian Mungiu y tres triunfos ex aequo, como la victoria de Los Javis y de Pawel Pawlikowski en la categoría de dirección. Al comentar estos empates, Park Chan-wook, presidente del jurado, declaró que los ganadores "hicieron un trabajo increíble y no pudimos decidir cuál fue mejor".

Claro, ¿cómo justificas que un trabajo de dirección es mejor que otro? ¿O que una actuación es mejor que otra? Es imposible, absurdo. Cada persona va a votar lo que le haya impresionado más, y no hay forma de ponerse de acuerdo. Siguiendo sobre este asunto, Mungiu estuvo muy serio en su discurso de agradecimiento y dijo algo que me parece tremendamente certero y que se aplica a cualquier competición artística:

"Todos los premios son contextuales. El hecho de que me hayan otorgado este premio es maravilloso y nos llena de alegría, pero tendremos que esperar 10 o 20 años para volver a ver estas películas, y quizás entonces comprendamos cuáles fueron realmente buenas y lograron resistir el paso del tiempo".

Notre Salut (A Man Of His Time)

Tiene razón. Al recordar la lista de ganadoras de la Palma de Oro se puede comprobar que hay triunfadoras que luego no tuvieron una gran relevancia o cuyo impacto se desvaneció con el paso del tiempo y ahora no son consideradas grandes películas. Pero así funciona la competición, los premios tienen una importancia concreta. No sería práctico organizar una gala en 10 años para elegir las mejores películas de ahora. El resultado tendría otro valor. Aunque volvemos a la cuestión de ponerse de acuerdo: el concepto de películas "realmente buenas" es subjetivo. El jurado cambiaría sus decisiones teniendo otros miembros, o votando en otro momento.

Lo cierto es que juzgar películas que se acaban de ver suele ser mala idea. La historia del cine está llena de casos injustos donde películas que fracasaron se alzaron posteriormente como obras maestras. Las circunstancias influyen mucho en lo que experimentamos. Lo ideal es tomarse un tiempo, reflexionar, volver a verlas... Todos sabemos cómo las opiniones pueden variar con el paso del tiempo, y cómo un revisionado puede cambiar nuestro parecer sobre una película hasta el punto de amar algo que antes nos causaba indiferencia (o al revés).

En fin, como no sabemos dónde estaremos en 10 años, y si tendrá alguna importancia elegir las mejores películas del Festival de Cannes 2026, hoy he repasado todo lo que vi de la programación del certamen para elegir mis favoritas. Me ha salido una lista de 12 porque he incluido todas las que he puntuado con 4 estrellitas o más (se puede consultar más abajo).

Antes de seguir, quiero destacar algunas conclusiones a las que he llegado preparando este artículo. La primera es que, si bien hemos podido ver películas extraordinarias (como todos los años), la Sección Oficial competitiva de Cannes ha sido muy floja. Vi 20 de las 22 películas que aspiraban a la Palma de Oro (me perdí dos porque se proyectaron el último día) y la nota media que doy a estos títulos es de 2,85 (sobre 5). De esas 20, sólo 5 me entusiasmaron lo suficiente para añadirlas a mis favoritas.

Iron Boy

Por otro lado, me ha impresionado la cosecha de cine animado este año. Es una pena que todavía se infravalore esta forma de contar historias, hasta el punto de dejarla fuera de la competición, porque el nivel ha estado altísimo en esta edición. Nunca antes había disfrutado tanto con las películas de animación en Cannes y hay un puñado de propuestas que destacan especialmente entre toda la programación del festival (incluyendo cine de acción real); se pueden encontrar en mi TOP 12.

Y por último, un dato curioso que refleja un aspecto cuestionable del cine actual, al menos el de autor que se programa en festivales como Cannes. La duración media de las 22 películas en competición este año es de 127 minutos. Da la sensación de que los cineastas necesitan hacer películas largas para que les tomen en serio. La mayoría de esas obras no necesitan durar tanto, se vuelven redundantes y pesadas, agotan y les resta fuerza. Las causas pueden ser muy diversas, pero me surge una duda: ¿hasta qué punto es culpa del festival? Solo tres películas a competición este año duran menos de 100 minutos. ¿Es que no hay buenos directores capaces de contar sus historias en menos de dos horas?

Mi TOP 12 de Cannes 2026

'Fjord', de Cristian Mungiu. 'Iron Boy', de Louis Clichy. 'Notre Salut' ('A Man of His Time'), de Emmanuel Marre. 'El ser querido', de Rodrigo Sorogoyen. 'We Are Aliens', de Kohei Kadowaki. 'Her Private Hell', de Nicolas Winding Refn. 'Jim Queen', de Nicolas Athane y Marco Nguyen. 'Minotaur', de Andrey Zvyagintsev. 'Tangles', de Leah Nelson. 'Paper Tiger', de James Gray. 'Full Phil', de Quentin Dupieux. 'Lucy Lost', de Olivier Clert.

We Are Aliens

Las 50 películas que vi de Cannes 2026 y mi valoración

A continuación dejo una lista con todas las películas que pude ver de la 79ª edición del Festival de Cannes, con la nota que le pongo a cada una (de 1 a 5 estrellas).

'Amarga Navidad', de Pedro Almodóvar (competición). Nota: *** 'The End of It', de Maria Martínez Bayona (fuera de competición). Nota: *** 'Ceniza en la boca', de Diego Luna (fuera de competición). Nota: **1/2 'El ser querido', de Rodrigo Sorogoyen (competición). Nota: **** 'La Vénus électrique', de Pierre Salvadori (fuera de competición). Nota: *** 'Butterfly Jam', de Kantemir Balagov (Quincena de Cineastas). Nota: *** 'Nagi Notes', de Koji Fukada (competición). Nota: *** 'La vie d'une femme', de Charline Bourgeois-Tacquet (competición). Nota: * 'Teenage Sex And Death At Camp Miasma', de Jane Schoenbrun (Un Certain Regard). Nota: *** 'We Are Aliens', de Kohei Kadowaki (Quincena). Nota: **** 'Viva', de Aina Clotet (Semana de la Crítica). Nota: ** 'El deshielo', de Manuela Martelli (U.C.R.). Nota: *** 'Fatherland', de Pawel Pawlikowski (competición). Nota: *** 'Parallel Tales', de Asghar Farhadi (competición). Nota: **1/2 'Atonement', de Reed Van Dyk (Quincena). Nota: ***1/2 'Tangles', de Leah Nelson (fuera de competición). Nota: **** 'All of a Sudden', Ryusuke Hamaguchi (competición). Nota: ** 'Propeller One-Way Night Coach', de John Travolta (fuera de competición). Nota: * 'The Diary of a Chambermaid', de Radu Jude (Quincena). Nota: *** 'Gentle Monster', de Marie Kreutzer (competición). Nota: * 'A Girl Unknown', de Zou Jing (Semana). Nota: *** 'Colony', de Yeon Sang-ho (fuera de competición). Nota: *** 'Siempre soy tu animal materno', de Valentina Maurel (U.C.R.). Nota: ***1/2 'Sheep in the Box', Hirokazu Koreeda (competición). Nota: **1/2 'Paper Tiger', de James Gray (competición). Nota: **** 'Full Phil', de Quentin Dupieux (fuera de competición). Nota: **** 'All the Lovers in the Night', de Yukiko Sode (U.C.R.). Nota: ***1/2 'Garance', de Jeanne Herry (competición). Nota: *1/2 'Moulin', de László Nemes (competición). Nota: *** 'Hope', de Na Hong-jin (competición). Nota: ***1/2 'Jim Queen', de Nicolas Athane y Marco Nguyen (fuera de competición). Nota: **** 'La perra', de Dominga Sotomayor (Quincena). Nota: **1/2 'Viva Carmen', de Sébastien Laudenbach (Quincena). Nota: *** 'Fjord', de Cristian Mungiu (competición). Nota: ***** 'The Unknown', de Arthur Harari (competición). Nota: ** 'Her Private Hell', de Nicolas Winding Refn (fuera de competición). Nota: **** '9 Temples to Heaven', de Sompot Chidgasornpongse (Quincena). Nota: ***1/2 'Minotaur', de Andrey Zvyagintsev (competición). Nota: **** 'The Samurai and the Prisoner', de Kiyoshi Kurosawa (fuera de competición). Nota: *** 'Iron Boy', de Louis Clichy (U.C.R.). Nota: ****1/2 'Lucy Lost', de Olivier Clert (fuera de competición). Nota: **** 'Diamond', de Andy Garcia (fuera de competición). Nota: **1/2 'Mariage au goût d'orange', de Christophe Honoré (fuera de competición). Nota: *1/2 'The Man I Love', de Ira Sachs (competición). Nota: **1/2 'Le Vertige', de Quentin Dupieux (Quincena). Nota: ***1/2 'Notre Salut' ('A Man of His Time'), de Emmanuel Marre (competición). Nota: **** 'Victorian Psycho', de Zachary Wigon (U.C.R.). Nota: *** 'La bola negra', de Javier Ambrossi y Javier Calvo (competición). Nota: *** 'Coward', de Lukas Dhont (competición). Nota: **1/2 'Red Rocks', de Bruno Dumont (Quincena). Nota: **1/2

Red Rocks

Cierro con esta imagen del gracioso niño protagonista de la última de Bruno Dumont, que resume perfectamente lo que pienso sobre las películas largas del Festival de Cannes.

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