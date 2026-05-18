'Jim Queen' es la película más divertida del Festival de Cannes 2026. Una comedia sobre la diversidad, la empatía y el amor libre

Todavía quedan películas por ver en el Festival de Cannes pero me la juego ya y afirmo que 'Jim Queen' es la película más divertida de la 79ª edición. Sin duda es una de las mejores comedias del año. Una enorme sorpresa dirigida por los franceses Nicolas Athane y Marco Nguyen, que debutan en el largometraje con este título.

'Jim Queen' parte de la aparición de un nuevo virus que transforma a las personas homosexuales en heterosexuales. Un popular influencer gay de París se contagia de esta enfermedad, entra en crisis y todo su mundo se viene abajo. Sin embargo, descubre que hay una cura y para conseguirla va a necesitar le ayuda de su mayor fan, un joven que está enamorado de él pero que todavía no ha salido del armario ni tiene ninguna experiencia sexual. Los dos forman equipo para acabar con el virus y se lanzan a vivir una aventura desternillante.

Si la trama no te ha convencido, puedes probar con el tráiler que dejo arriba; no recomiendo verlo entero porque incluye algunos de los mejores chistes de la película pero si tienes dudas sobre si apuntarla o no, creo que la vende bastante bien y no destripa demasiado. 'Jim Queen' es muy disparatada, muy ingeniosa y muy festiva, pero no es solo eso, también tiene su corazoncito y sus momentos emotivos, como las historias de Pixar o las mejores de DreamWorks.

'Jim Queen', una de las mayores sorpresas del Festival de Cannes

La película es una auténtica gozada que transmite alegría desde el primero al último de sus 85 minutos (POR FIN una cora: ¡se puede hacer buen cine en menos de dos horas!). Un poco de contexto; 'Jim Queen' se estrenó en Cannes fuera de competición, en la sección de Midnight Screenings, que es el pase donde uno va a divertirse. Me contaron que, efectivamente, fue un exitazo, la gente se lo pasó pipa y aplaudió con ganas. Nada raro en estas proyecciones, pensé.

Bueno, yo la vi a la mañana siguiente, en la primera sesión de las 8:30. La película triunfó igual. Nos hemos partidos de risa todos, a carcajadas. Yo hasta he llegado a llorar de la risa. Además pude notar cómo la energía y el humor se contagiaba por toda la sala y cada vez con más intensidad, hasta llegar a un tramo final donde ya todo nos hacía mucha gracia. Ha sido otra fiestecita. No he oído tantos aplausos en esta clase de proyecciones tan tempraneras como en esta ocasión.

El guión es sorprendentemente ingenioso, tiene ideas buenísimas constantemente, y la animación funciona de maravilla. 'Jim Queen' es una bomba para el público adulto que lanza dardos en todas direcciones. Como decía, este debut no compite en ninguna sección, pero tampoco le hace falta porque su mayor objetivo es que la gente se divierta, que lo pase bien. Por supuesto, como era de esperar, se habla de temas como la diversidad, la tolerancia, la empatía, la amabilidad, el amor y, sobre todo, la libertad. La libertad para amar a quien uno quiera.

'Jim Queen' también viene a confirmar el gran nivel de la animación este año. Ya he visto tres películas animadas sensacionales en Cannes: 'We Are Aliens', 'Tangles' y esta 'Jim Queen'. La ópera prima de Nicolas Athane y Marco Nguyen es un apuesta mucho más clara y rotunda por el humor, el entretenimiento y la evasión, pero como digo, también tiene su historia, sus mensajes, y acabas tomando cariño a los protagonistas.

Es una pena que a estas alturas en 2026 todavía existan los prejuicios hacia el cine de animación porque esas tres propuestas tienen una calidad por encima de la media del festival y ninguna compite por la Palma de Oro. Bueno, pero encima de la media... es que directamente están entre las mejores películas de Cannes 2026.

Sin embargo, incluso en Cannes parece que se considera la animación como un arte menor en comparación con el cine de acción real. Dicho eso, al menos da la sensación de que poco a poco se están dando cuenta de su error, cada vez se programa más animación y cada vez se le da más oportunidades para que estas películas se vean. Eso es lo importante; que estas películas tengan acceso a un público lo más amplio posible. Quizá 'Jim Queen' puede resultar controvertida a priori, pero creo que su humor es accesible para cualquier espectador adulto. Para mí, imprescindible.

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