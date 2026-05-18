El nuevo anime de 'Boku no Hero Academia' ya tiene fecha de estreno. Un especial veraniego que recupera a una vieja conocida como protagonista

Tras ocho temporadas de anime, cuatro películas y varios especiales, 'Boku no Hero Academia' se resiste a morir del todo. No solo tiene todavía en el aire más anime con el spin-off 'Boku no Hero Academia: Vigilantes', es que ya hay otro anime en marcha en el que Deku cede el testigo de protagonista a una nueva heroína.

La siguiente generación apunta maneras

Se trata de 'I Am a Hero Too', que se ambientará varios años tras el final de la serie principal y en este caso pone el centro de atención en Eri. Ya la conocimos cuando era una niña, pero ahora que está más crecidita este anime la seguirá durante sus días en el instituto.

Ya se había confirmado que el especial se estrenaría este verano, y ahora se ha terminado de desvelar su fecha de estreno definitiva para el próximo 3 de agosto de 2026 y que se podrá seguir a través de Crunchyroll. Aunque desde la web oficial del anime también se ha confirmado que quienes asistan a la Anime Expo 2026 en julio podrán verlo de manera anticipada durante un panel dedicado a 'Boku no Hero Academia'.

Aunque ojo, que en principio 'I Am a Hero Too' será tan solo un capítulo especial para adaptar una historia corta del libro 'My Hero Academia: Ultra Age'. Pero si el especial funciona bien, no habría que descartar que abriera la puerta a una posible secuela centrándose en otra generación de héroes.

Por el momento, tenemos que asumir que 'Boku no Hero Academia' ha llegado a su final. Por su parte, Kohei Horikoshi anda trabajando en un nuevo manga, así que nos toca estar muy pendientes de lo que está preparando, y ver si consigue superar el listón que se ha puesto a sí mismo.

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