Akira Toriyama se la jugó con este gran cambio en 'Dragon Ball'. Para su editor, incluso podría haber sido el fin de la serie: "Fue nuestra mayor crisis"

Goku lleva ya más de cuarenta años con nosotros, y es que literalmente hemos visto al protagonista de 'Dragon Ball' crecer, convertirse en padre y luego hasta en abuelo. El que la vida de Goku siga adelante es una de las cosas que diferencian 'Dragon Ball' de otros muchos mangas y otras series que parecen ancladas en el tiempo, pero en su momento fue una de las mayores crisis a las que se enfrentó la obra de Akira Toriyama.

Las crisis, de una en una

Cuando 'Dragon Ball' arrancó Goku era tan solo un niño, y la serie tenía esa cierta sensación de aventura infantil, con un protagonista que se maravilla ante todo. Realmente Goku nunca perdió esa esencia, pero llegó un momento, según iba introduciendo más acción a la historia, en el que Toriyama decidió que Goku debía pegar el estirón.

Obviamente, esta decisión no les hizo demasiada gracia a los editores de Shueisha, quienes pensaban que si Goku pasaba a ser un protagonista adulto las ventas de 'Dragon Ball' se desplomarían y la serie se hundiría sin remedio.

"Fue la mayor crisis para la serie, el momento en el que [Akira Toriyama] me dijo que quería que Goku creciera. Llegó a amenazar con que si no le dejábamos hacerlo dejaría de trabajar en el manga", recordaba su antiguo editor, Kazuhiko Torishima, en una entrevista. "Fue terrible, así que terminé diciéndole: 'vale, puedes hacerlo, pero no me des estos sustos, por favor".

El mayor argumento en contra de que Goku se volviese adulto no era por la progresión de la historia en sí, sino por el impacto que podía tener su nuevo aspecto. Para Torishima, el diseño de un personaje era una parte importantísima para gustar a los lectores, que ya estaban muy acostumbrados al Goku de siempre.

El editor tenía tanto miedo que el día en el que se lanzó el nuevo episodio de 'Dragon Ball' desvelando que Goku era adulto, se plantó en las oficinas antes de las 8 de la mañana. Torishima estaba convencido de que los fans de 'Dragon Ball' iban a bombardearles a llamadas quejándose... Pero pasó el día y no hubo ni una: "Los lectores simplemente lo aceptaron".

Al final resulta que los fans eran mucho más flexibles de lo que los editores pensaban.

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