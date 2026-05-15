"La búsqueda del nuevo James Bond ha empezado". Amazon pone en marcha el casting para encontrar al nuevo 007 con una veterana que puso patas arriba el universo 'Star Wars'

Desde que Cary Fukunaga puso el punto final a la saga de 007 protagonizada por Daniel Craig con la soberbia 'Sin tiempo para morir', el futuro de James Bond está siendo tan incierto como confuso. Cinco años después, entre cambios en el equipo de producción, rumores incesantes y fichajes de ensueño que podrían no llegar a ningún sitio, lo único que sabemos sobre la vigésimo sexta película —según el canon oficial— del espía británico es que se están tomando las cosas con calma.

Empieza la fiesta

No obstante, aunque voces dentro de Amazon MGM Studios hayan asegurado estar "hartos de siquiera pensar en el futuro de 007 ", acaba de darse un paso importantísimo: el proceso de casting de 'Bond 26' acaba de comenzar, y lo ha hecho con una reputada veterana de la industria cinematográfica y televisiva como cabeza de departamento. Así lo ha anunciado la propia compañía en un comunicado:

La búsqueda del siguiente James Bond ha empezado. Aunque no planeamos comentar detalles específicos durante el proceso de casting, estamos emocionados de compartir nuevas noticias con los fans de 007 cuando sea el momento adecuado.

La encargada de tan ardua tarea no es otra que Nina Gold, conocida por su labor estelar en 'Juego de tronos', en series como 'The Crown' y en producciones para la gran pantalla como 'Los miserables', 'Marte', 'Cónclave' o 'Star Wars: Episodio VII: El despertar de la fuerza', donde convirtió a Daisy Ridley en la protagonista de la última trilogía estrenada hasta la fecha de la saga galáctica. Su último trabajo, 'Hamnet', le sirvió para hacerse con una nominación al Oscar el primer año en el que la Academia ha premiado el mejor reparto.

De este modo, Gold toma el relevo de Debbie McWilliams, que otorgó la licencia para matar a Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig, y se zambullirá en un proceso de selección que, según se especula, tiene a Jacob Elordi, Callum Turner y Aaron Taylor-Johnson como los intérpretes mejor posicionados. Pero ya sabemos cómo funcionan estas cosas, y las sorpresas suelen estar a la orden del día.

Sea como fuere, se espera que Denis Villeneuve dirija la nueva película de 007 con una fecha de estreno, a priori, ubicada a lo largo de 2028. Veremos si se cumplen los pronósticos, porque ya se sabe que las cosas de palacio van despacio.

Vía | Variety

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