Para mí, mejor que 'Modern Family'. Acaba de aterrizar en Netflix una infravalorada sitcom familiar que nada tuvo que envidiar a la saga de los Pritchett

A veces pasa que, como dice el sabio refranero español, algunos llevan la fama y otros cardan la lana. Y es que parece que no puede haber reconocimiento suficiente para todas las magníficas series de televisión que se estrenan. Y, si pasa que una logra ser un fenómeno global, olvídate por muy buenas que sean las otras.

Algo así pasó hace 17 años con la emisión de dos comedias familiares excelentes en la misma noche y el mismo canal. Una de ellas tuvo la mala suerte de no titularse 'Modern Family' y pasó a un segundo plano en la conversación pese a gozar, a mi juicio, de la misma calidad e igual de divertida o más. Acaba de aterrizar en Netflix y se titula 'The Middle'.

Los del medio

Estrenada tan solo una semana después (el 30 de septiembre de 2009), 'The Middle' se diferenciaba de su compañera de noche abrazando un enfoque del subgénero cómico más tradicional jugando, además, con su propio título: una familia promedio televisiva, con ciertos problemas para llegar a fin de mes (clase media baja) y cuya premisa incluía también que vivían "en medio de la nada" en el medio oeste americano.

A partir de aquí, las guionistas veteranas Eileen Heisler y DeAnn Heline empiezan a sacar oro de los Heck: los padres, Frankie y Mike (Patricia Heaton y Neil Flynn), una vendedora (que después se metió a auxiliar de un dentista) y el jefe de una cantera; y los hijos Axl (Charlie McDermott), el típico deportista algo cabeza hueca; Sue (Eden Sher), entusiasta pero largamente ignorada; y Brick (Atticus Shaffer), un crío altamente inteligente pero con rasgos de personalidad y comportamientos extraños.

A pesar de que aparentemente es una sitcom muy clásica, esta comedia ayudó bastante a renovar el interés en el subgénero, ofreciendo esa frescura que quizás no veíamos desde tiempos como los de 'Malcolm', sitcom de la que bebe (y con la que se llegó a comparar) razonablemente. Ayudaba también que el nivel de calidad no bajó en ningún momento.

Es más, para alguien que la fue viendo en lo que se emitía, era siempre una apuesta segura, sobre todo en épocas en las que 'Modern Family' no me terminaba de entusiasmar tanto como en sus primeras temporadas. Aquí, 'The Middle' demostraba ser una y otra vez el lugar a donde ir.

Compuesta por nueve temporadas, puede que 'The Middle' sea una comedia infravalorada que no se llevó la atención de los grandes premios (más allá de los Critics Choice poco más), pero creo firmemente que fue en su momento una de esas mejores sitcoms que no se estaba viendo lo suficiente. Algo que se puede subsanar ahora con su aterrizaje en Netflix después de un tiempo exiliada del panorama del streaming.

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