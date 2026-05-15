Meses después de fracasar en cines, llega al streaming la reinvención de un cineasta de culto hacia el entretenimiento ágil y estupendo

De toda la generación de cineastas rompedores de los noventa, en su mayoría fieles a determinada manera de realizar sus películas y determinadas ideas, quien más ha sorprendido por su deriva ha sido Darren Aronofsky. Principalmente porque no parece tener un rumbo fijo, que le lleva a saltar de dramones sensiblones a algo como ‘Bala perdida’ (’Caught Stealing’).

Pillado in fraganti

Entre el thriller callejero clásico, la comedia absurda que bordea el surrealismo y (sí) parte de drama de adicciones, el director ofrece una experiencia que busca el divertimento desacomplejado. Con Austin Butler al frente de la función, la película hace su estreno en streaming a través de Movistar Plus tras haber fracasado en taquilla en su estreno en cines.

Hank Thompson tenía todo para triunfar en el beisbol a nivel universitario, pero todo se torció por un terrible accidente que además le lesionó gravemente. Ahora malvive en Nueva York como camarero en un garito y con una relación esporádica. Valores “seguros” que correrán riesgos cuando acepte cuidar al gato de su vecino punki y, por ello, un grupo de gangsters empieza a preguntar por él.

Esta odisea peligrosa por Nueva York en todas sus calles tiene tantas ganas de sentirse añeja que hasta la acción tiene lugar en los noventa, quizá por añoranza a los tiempos de una película como ésta era habitual. Eso, o el pánico que amenaza a muchos cineastas veteranos de hacer películas en tiempos actuales por no saber qué hacer con los teléfonos móviles a nivel de acción.

Pero esto que hace parecer a ‘Bala perdida’ una película desubicada, casi desmadrada por su alternancia entre el humor negro y la intensidad que caracteriza al cine de Aronofsky, es lo que le da un cariz especial. Especialmente en un panorama que ha eliminado este tipo de película adulta carente de complejos y dispuesta a probar qué estimula todavía al público.

No es redonda y muchos de los callejones en los que se mete son innecesarios, pero tiene a Butler mostrando carisma de estrella bastante sólida y es de agradecer que Aronofsky haga algo más allá de por su capacidad de shock. Un entretenimiento estimable que debería ser más frecuente entre los estrenos en lugar de una rareza.

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