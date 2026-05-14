'Movida celestial' provoca carcajadas y tiene buenísimas intenciones. El problema es que el discurso sobre la lucha de clases de Aziz Ansari está totalmente vacío

En 2022, Aziz Ansari por fin estaba cumpliendo uno de sus sueños: ser director de cine. 'Being Mortal' estaba protagonizada por él mismo, Bill Murray y Seth Rogen, y el rodaje transcurrió sin problemas en marzo de ese año... Hasta que en abril, por sorpresa, una trabajadora de la película acusó a Murray de acoso sexual. Después de haber grabado la mitad de la cinta en 21 días, se vieron obligados a cerrarlo todo... y a Ansari se le quedó una espinita clavada que, viendo 'Movida celestial' ('Good Fortune') es bastante lógica, porque (quién lo iba a decir) tiene cierto talento tras la cámara.

Master of Reeves

Por otro lado, nada que no supiéramos los fans de 'Master of None', ese auténtico milagro que hizo en Netflix durante tres temporadas y de la que 'Movida celestial' es claramente heredera. El actor y director explora no solo las diferencias entre clases en la América moderna, sino también el amor en una sociedad en colapso, el disfrute de las pequeñas cosas y las amistades inesperadas. Todo ello, tapizado con el toque surrealista de un ángel torpe que, queriendo hacer el bien, la lía sin remedio. El resultado es amable y arriesgado a su manera, sí, pero también inevitablemente errado en su discurso.

El de Ansari es el guion escrito por alguien que quiere poner su granito de arena para ayudar a que la sociedad sea más igualitaria, pero que hace mucho tiempo que vive en situación de privilegio. Tiene muy buenas intenciones al retratar las desgracias de su protagonista, un rider cuya vida no merece la pena ser vivida, pero entre la comedia no se cuela la sinceridad: cree saber de lo que está hablando, pero realmente es un discurso simple y bonachón de quien nunca ha vivido nada similar y vende soluciones simples a problemas complejos.

Las buenas intenciones se agradecen, conste: 'Movida celestial' no se queda en el ya consabido "eat the rich" y da un paso más allá, dando matices y mostrando que, diga lo que diga el buenismo, es más fácil ser feliz si tienes mucho dinero. Ansari peca de ingenuidad, especialmente en su tramo final, pero pese al mensaje naíf es siempre divertido y afable gracias al fantástico timing cómico de Seth Rogen y, sobre todo, de un sorprendente Keanu Reeves que lleva la película sobre sus hombros. Bueno, sobre sus alas.

Si yo fuera rico, dubidubi

'Movida celestial' se une a la vertiente actual que reivindica las comedias no como parte de una mezcla de géneros, sino como un lugar feliz donde reír a carcajadas: tras años marginando el género en las productoras, es un retorno de lo más agradecido. Y Ansari ha aprovechado la oportunidad de mostrar lo que sabe hacer exprimiendo todo el jugo de esta historia, tanto artística como visualmente: hay valentía tras la cámara, que se niega a ofrecer una película blanca para todos los públicos y toma riesgos estéticos y narrativos dignos de aplauso, que incluso los más críticos con la cinta deben apreciar.

El gran problema de 'Movida celestial' son las conclusiones a las que llega Ansari, que, al contrario que el resto de la cinta, están exentas de matices y son puramente reduccionistas: ¿Y si los ricos del planeta repartieran mejor los beneficios y le hicieran un corte de mangas a la IA? ¿Y si la clase baja, simplemente, decidiera no serlo? Ansari claramente habla desde una posición de privilegio en la que posiblemente no se ve reflejado, y como tal, sus soluciones a la crisis actual pasan por alto cualquier tipo de sutileza... impactando de manera inevitable el resultado final de la cinta.

Pero es difícil no sonreír ante una película que muestra de manera tan segura el placer de comerte unos tacos y unos nuggets con tus amigos, bailar y descubrir quién eres en realidad. Es bastante torpe, sí, pero pese a todo logra no solo que el público se ría a carcajadas, sino demostrar que Reeves es un actor mucho más polivalente de lo que nos han hecho creer, sin necesidad de que se parodie a sí mismo o haga extravagancias. 'Movida celestial' tiene tanta buena fe que es fácil pasar por alto sus problemas narrativos y de tono. Y, por qué no decirlo, una rara avis en estos tiempos que merece la pena apoyar.

En Espinof | La ficción es política. No es casualidad que ahora haya tantos protagonistas ricos: el público se ha creído que puede aspirar a esa vida

En Espinof | Las 12 mejores películas de 2026... hasta ahora