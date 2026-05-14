El western vuelve a España por todo lo alto con dos actores ganadores del Óscar y un aclamado director en su primera película en 13 años

El cine del oeste dejó una huella imborrable en España hace varias décadas, pero esos años hace mucho que quedaron atrás. Sin embargo, el cineasta John Sayles ha decidido utilizar nuestro país para su nuevo trabajo tras las cámaras, un western con el que pone fin a un largo periodo de 13 años intentando dirigir otra película.

Todos los detalles sobre 'Pasó por aquí'

El director en cuestión es John Sayles, a quien debemos títulos como 'Lone Star' o 'Passion Fish', aunque en Hollywood es más respetado por su trabajo como guionista, estando muy cotizado por su labor como script doctor. Eso sí, con la adaptación de 'Pasó por aquí', la novela de Eugene Manlove Rhodes publicada en 1927, ha querido ponerse también tras las cámaras.

'Pasó por aquí' cuenta la historia de Ross McEwen, un vaquero que roba un banco y escapa a Nuevo México, a donde es perseguido por Pat Garrett y su ayudante. Ross encuentra refugio en una granja devastada por la difteria y llega un punto en el que se tiene que enfrentar a un terrible: huir y abandonarlos a su suerte o quedarse para cuidar de ellos, lo cual es garantía de que va a ser apresado.

Al frente del reparto de 'Pasó por aquí' encontraremos a los ganadores del Óscar Chris Cooper ('Adaptation') y Amy Madigan ('Weapons'), estando además también confirmada la participación de Thomas Mann, Ted Levine, Ron Perlman y Cameron Monaghan. Un buen reparto para dar forma a un western que seguro acaba siendo imprescindible.

Financiada por Sony, el plan de Sayles es rodar 'I Passed This Way' en diferentes localizaciones de Almería y las Islas Canarias este próximo otoño. Además, el cineasta ha destacado lo siguiente en Variety sobre la novela original:

Rhodes era primero un vaquero, y empezó a escribir en parte porque las películas de acción que veía y las novelas baratas que leía le parecían tan falsas, que no captaban la esencia del Nuevo México en el que creció. En aquella tierra árida y escasamente poblada, la mayoría de la gente se esforzaba por tratarse con respeto y decencia. Si un extraño llegaba a tu rancho con un caballo exhausto y la cantimplora vacía, le ofrecías comida, agua y descanso sin hacer preguntas.

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