Elon Musk y su séquito están atacando a 'La odisea' de Christopher Nolan por la diversidad de su reparto. Sus argumentos vuelven a dejarles en ridículo

No voy a mentir: 'La Odisea' de Christopher Nolan me genera una pereza inmensa. A pesar de que el cineasta británico me ha dejado satisfecho con la mayoría de su obra, su adaptación del poema épico griego no me está suscitando demasiado interés desde que se anunció a finales de 2024; una sensación que no han conseguido cambiar unos tráileres que se me antojan excesivamente estériles —y más pomposos de lo habitual— dentro de las habituales exhibiciones de músculo técnico y formal del director.

No obstante, las recientes pataletas de ese grupúsculo de personas al que denominaremos "los de siempre", capitaneados por su amado líder Elon Musk, me obligan a defender la producción frente a los exabruptos y sinsentidos carentes de toda lógica y fundamento que se están publicando en redes con mayor intensidad durante los últimos días.

Racismo, transfobia y desinformación

Para sorpresa de nadie, están principalmente relacionados con el reparto del largometrjae y vuelven a tener un fuerte componente racista y tránsfobo, proyectando la inmensa mayoría de los ataques sobre los fichajes de Lupita Nyong'o y Elliot Page. Y es que, claro, no es de recibo que una mujer negra pueda dar vida a Helena de Troya —cuya inconmensurable belleza desencadenó una guerra—, y que una persona trans vaya a interpretar a Aquiles.

Dejando a un lado que la belleza tiende a ser una cuestión subjetiva y que el rol de Page aún no se ha confirmado, y de terminar siéndolo tampoco pasaría nada porque sería un hombre blanco como a ellos les gusta —les falta lo del cis, pero menos da una piedra—, estos adalides de la fidelidad literaria claman por un elenco rubio platino que haga justicia a las descripciones de Homero. Entiendo que la ausencia de sirenas, cíclopes e hidras entre los actores también será motivo de boicot.

Pero, por encima de las mofas de bully de escuela primaria y de las publicaciones con bromas de mal gusto que harían las delicias de J.K. Rowling, si hay algo que merece una aproximación más seria al asunto, eso es el runrún popular que asegura que Christopher Nolan ha decidido optar por estos intérpretes para ajustarse a las normas de elegibilidad de la Academia estadounidense y poder optar a premios en la próxima edición de los Oscars.

Como suelen hacer los líderes de la desinformación, no son pocos los tuiteros que se han limitado a asegurar que, para que una producción pueda optar al Oscar a la mejor película, esta debe cumplir con unos mínimos de diversidad. Lo que se está omitiendo deliberadamente es que estos requisitos no deben estar centrados únicamente en el reparto y que solo necesitan cumplirse en dos de las siguientes cuatro categorías:

— Representación en pantalla, temáticas y narrativas:

Al menos un actor principal o un secundario clave forma parte de un grupo racial o étnico infrarrepresentado.

Al menos un 30 % de los actores secundarios o con papeles menores es de, al menos, dos grupos infrerrepresentados.

La historia principal, la temática o la narrativa está centrada en un grupo infrarrepresentado.

— Representación en el equipo líderes creativos y cabezas de departamento

Al menos dos líderes creativos y cabezas de departamentos como dirección de casting, dirección de fotografía, dirección, diseño de vestuario, producción, diseño de producción, efectos visuales, sonido, guion o maquillaje y peluquería formarán forman parte de un grupo infrarrepresentado.

Al menos seis personas de otros equipos técnicos, como gaffers, scripts o ayudantes de dirección, serán de un grupo infrarrepresentado.

Al menos un 30 % del equipo es de un grupo infrarrepresentado.

— Acceso a la industria y oportunidades

La compañía de distribución o financiación tiene becas o progamas de prácticas para grupos infrarrepresentados.

La compañía de producción, distribución y/o financiación ofrece prácticas y/o oportunidades de trabajo para personas de grupos infrarrepresentados que no cumplan con las habilidades necesarias para participar en la producicón.

— Desarrollo de público

El estudio y/o la compañía tiene ejecutivos senior de grupos infrarrepresentados en sus equipos de marketing, publicidad y/o distribución.

Puedes leer la normativa al completo en este enlace.

Con todo esto sobre la mesa, Christopher Nolan no necesitaría un casting compuesto por personas infrarrepresentadas —siendo estas para la Academia mujeres, grupos étnicos o raciales, personas LGBTIQ+ o personas con discapacidades físicas o cognitivas— para llevarse unos cuantos Oscars a casa, y el caso de 'Oppenheimer', cuyo reparto no es que fuese lo más variopinto del mundo, es buena muestra de ello.

Sea como fuere, 'La odisea' llegará a nuestras salas de cine el próximo 17 de julio para, probablemente, y por mucho que llamen a la rebelión Musk y sus acólitos, arrasar en la taquilla de todo el mundo. Independientemente de lo mucho o poco que pueda gustarme la cinta, recibiré su más que probable éxito con una sonrisa en los labios.

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