Tony Leung repasa su carrera con nosotros antes del estreno de 'El amigo silencioso': "Antes de conocer a Wong Kar-wai casi había perdido el interés por actuar"

Pocas veces en la vida uno tiene la oportunidad de sentarse con una leyenda viva del cine. Tony Leung lleva más de cuatro décadas dedicado al cine, es reconocido mundialmente, ha ganado premios en Cannes y Venecia... Y eso que tan solo ha salido de Asia para rodar en dos ocasiones. Concretamente, para hacer 'Shang-Chi' y 'El amigo silencioso', la película que estrena este fin de semana en cines de España. Para celebrar su carrera hemos hablado con él de Wong Kar-wai, Marvel y su filosofía de vida en una charla de lo más interesante.

Siguiendo su corazón

Randy Meeks: Esta es su primera película europea y solo la segunda fuera de Asia. Pero seguramente le habrán ofrecido otros proyectos en el continente. ¿Qué le atrajo de 'El amigo silencioso' para salir de su zona de confort?

Tony Leung: Creo que principalmente la hice por Ildikó Enyedi. Cuando me envió el guion y lo leí, me pareció una historia muy especial. Luego vi dos de sus películas, 'En cuerpo y alma' y 'La historia de mi mujer'. Cuando vi 'En cuerpo y alma' pensé "Sí, quiero trabajar con esta directora". Y después de eso nos reunimos. Yo no calculo, suelo seguir mi corazón. Confío en mi instinto y, durante nuestra conversación, me causó una impresión excelente, sentí que podía confiar en ella y que podíamos trabajar juntos. Es una persona muy especial: intelectual y segura de sí misma, pero humilde y sincera. Así es como empezó todo.

RM: La película es también muy conmovedora, así que me parece que tomó una gran decisión. En ella, su personaje habla de cómo los bebés ven el mundo por primera vez, descubriendo cosas por primera vez. Si pudiera, ¿qué le gustaría redescubrir por primera vez como un bebé?

TL: Si pudiera descubrir algo por primera vez en mi vida como un bebé, ¿qué elegiría? Mmmh... Quizás el universo.

Deseando rodar

RM: Su carrera está ligada a grandes directores, por supuesto, pero quizás el más importante es Wong Kar-wai. ¿Cuál de las películas que hicieron juntos es su favorita y por qué?

TL: 'Deseando amar' ('In the Mood for Love') sigue siendo mi favorita. Creo que el equipo era realmente magnífico en aquel momento; no creo que pudiéramos haber hecho esa película sin él. Es muy estilizada y es algo que no puedes olvidar después de verla. Esa melancolía de la historia de amor simplemente se queda grabada en la mente.

RM: Sí, la vi por primera vez el verano pasado y estuvo en mi cabeza durante dos o tres semanas. Es una película muy especial. Quiero saber si, como todo el mundo le pregunta por ella, todavía quiere hablar de esa película o es algo del pasado y prefiere mirar solo al futuro.

TL: No soy el tipo de actor que quiere mirar atrás en su carrera; siempre quiero avanzar. Eso es solo una parte de mi trayectoria, un periodo especial o un punto de inflexión que realmente cambió mi carrera.

RM: Sí, porque leí que pensó en dejar la actuación en un momento dado, pero conoció a Wong Kar-wai y continuó, ¿es correcto?

TL: No, es porque antes de conocer a Wong Kar-wai casi había perdido el interés por actuar. No encontraba ninguna innovación en mis interpretaciones y sentía que no sabía cómo actuar en ese momento, estaba en un cuello de botella. Pero después de trabajar con él la primera vez y ver mi actuación, pensé que este director me llevaría a otro nivel. Él sabe cómo guiarme hacia un personaje y mostrar un lado diferente de mí; por eso hicimos muchas películas juntos durante 20 años.

RM: ¿Habrá algún largometraje con él próximamente?

TL: No. Él está basado ahora en Shanghái y acaba de terminar una serie de televisión. No le he visto desde hace tiempo, así que no tengo idea de cuáles son sus planes.

Anillos de oro

RM: También ha hecho películas legendarias, por ejemplo con John Woo, como 'Hervidero' ('Hard Boiled'). Es un tipo de cine de acción que ya no se hace. ¿Ha tenido oportunidad de verla recientemente? ¿Cómo ve el cine de acción actual en comparación con el de los 90?

TL: Es muy diferente; John es muy distinto a otros directores de acción. No es ese tipo de acción pura, es como una acción romántica, puedes sentir el romance en ella. Antes de John Woo estaba el kung fu de Jackie Chan, y ahora el cine de acción se parece más a los cómics, especialmente lo que fue muy popular en el pasado.

RM: Hablando de cómics, usted participó en 'Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos'. Fue un gran villano en ese universo. ¿Cómo surgió eso y por qué aceptó hacer esa película? Es una película muy comercial fuera de Asia y no tiene nada que ver con lo que había hecho antes.

TL: Creo que en ese momento quería salir de mi zona de confort y hacer algo realmente diferente: era un gran desafío para mí. Fue mi primera vez trabajando en Hollywood y acepté el papel porque, cuando tuve una reunión por Zoom con el director, él no podía decirme nada de la historia ni del personaje porque en Hollywood todo es secreto y confidencial. Pero a través de la conversación con el director, Destin Daniel Cretton, vi que era una persona muy relajada y agradable. Acepté el proyecto por él, le dije que no tenía nada a lo que aferrarme porque no sabía nada, que solo confiaba en él. Fue la primera vez que salí de mi zona de confort.

RM: ¿No había visto las otras películas de Marvel? ¿Era la primera vez que entraba en este universo?

TL: Había visto películas de Marvel antes, pero no tenía idea de mi historia en este proyecto.

RM: Ya sabe que todos los villanos y superhéroes vuelven de alguna forma, ¿verdad? ¿Qué pasaría si alguien le dijera de volver a Hollywood para otra película de Marvel?

TL: No me importaría. ¡Es buen dinero, eso seguro! [Risas] Es una experiencia diferente, son equipos de rodaje muy profesionales y tienen una base de fans enorme. Quizás puedas enviar algún mensaje a través de tu personaje a todos ellos.

Del kung fu a la IA

RM: Usted ha pasado por películas asiáticas, europeas y americanas. ¿Qué diferencias encontró entre las tres filmografías?

TL: Creo que el cine de Hong Kong es muy similar al de Hollywood: mayoritariamente comercial y muy calculado. El cine europeo siempre me parece más de autor, más personal, no es tan calculado. Intentan expresar su interpretación de algo.

RM: Volviendo a Kar-Wai y, concretamente, 'The Grandmaster', pasó cinco años aprendiendo kung fu. ¿Qué descubrió con esa experiencia y cómo llegó a ese nivel de dedicación por un papel?

TL: Los actores entran en el papel desde diferentes direcciones; aprender kung fu fue mi manera de entrar en el personaje. También estudié a Bruce Lee porque escribió mucho sobre su filosofía del kung fu, y sobre el gran maestro que yo interpretaba no había mucha información. Mezclé ambos personajes: practicar y estudiar me hizo entrar en el personaje de forma gradual e inconsciente.

RM: ¿Todavía practica kung fu?

TL: No. Me encantan los deportes, pero suelo practicarlos solo y en interacción con la naturaleza, como la vela o el surf. Si logras la armonía con la naturaleza, puedes navegar de forma eficiente, pero puedes volcar si no conoces el viento y todo lo demás.

RM: Esa armonía con la naturaleza es algo que explora en 'El amigo silencioso'. ¿Fue algo que le atrajo de la película o algo que usted inyectó en ella, haciendo sugerencias sobre el personaje?

TL: La hice solo por la directora, no por el guion, el guion no es lo más importante para mí. De todos modos, me ayudó a entender mejor la naturaleza y las plantas, cambió mi perspectiva hacia el mundo gracias a ellas.

RM: ¿Cuál es su relación con la crítica cinematográfica cuando se estrena una película?. ¿Lee reseñas profesionales? ¿Entra en redes sociales o prefiere mantenerse alejado?

TL: No tengo redes sociales, no sé cómo usarlas. Tampoco leo reseñas ni críticas, prefiero mantenerme alejado de eso.

RM: ¿Hay algún director contemporáneo que admire o con el que le gustaría trabajar?

TL: Nunca pienso en eso; en mis 40 años de carrera nunca he planeado qué quiero hacer después. Dejo que las cosas pasen. Si surge algo interesante y me siento atraído, lo haré; pero nunca planeo.

RM: ¿Qué piensa del estado actual del cine respecto al streaming y la Inteligencia Artificial?. ¿Cree que la IA podrá igualar la capacidad humana para crear cosas bellas?

TL: La IA crece rápido y los hábitos cambian hacia el streaming, lo cual es un gran desafío, pero creo que el cine sobrevivirá. Algunos dicen que la IA reemplazará a los actores, pero creo que la IA solo sabe reaccionar, mientras que un ser humano sabe sentir. Quizás la IA aún no pueda reemplazar las actuaciones en vivo como el teatro. Espero que no.

RM: Yo también lo espero. Creo que sigue habiendo una diferencia entre la IA y los seres humanos reales. Muchas gracias, ha sido una entrevista muy buena.

TL: Gracias.

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