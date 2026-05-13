La nueva película de ciencia ficción con Henry Cavill cancela su estreno en cines pese a formar parte de una saga legendaria

Malas noticias para los fans de Henry Cavill: Amazon ha tomado la decisión definitiva de que el estreno de la nueva película de ciencia ficción protagonizada por el actor no tendrá lugar en cines y la adaptación en imagen real de 'Voltron' se lanzará de forma directa en Prime Video.

Ya había serias dudas sobre qué pensaba hacer Amazon con Voltron, pero últimamente estaba apostando con mucha fuerza por estrenar sus películas primero en cines. Eso unido al tremendo éxito que ha conseguido hace poco con 'Proyecto Salvación' invitaba a ser optimistas, pero toda esperanza ha sido destruida.

Por qué ha tomado esa decisión Amazon

Basada en el famoso anime estrenado en 1984, 'Voltron' cuenta la historia de cinco jóvenes pilotos espaciales en un batallón. Sus vehículos podían unirse para formar un megarobot conocido como Voltron. La adaptación cinematográfica en imagen real se centrará en una nueva generación de pilotos.

Cavill es la gran estrella de una función en la que también participan Daniel Quinn-Toye, Sterling K. Brown, Rita Ora, John Harlan Kim o Alba Baptista. Y detrás de las cámaras encontramos a Rawson Marshall Thurber, quien hace unos años arrasó en Netflix con 'Alerta Roja' ('Red Notice'), la película número 1 de la plataforma hasta el arrollador éxito de 'Las guerreras K-Pop' ('Kpop Demon Hunters').

El estreno de 'Voltron' está previsto para 2027, con el objetivo claro de que Prime Video se marque un tanto similar al que la plataforma consiguió en su momento con títulos como 'La guerra del mañana' o 'Road House (De profesión duro)'.

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