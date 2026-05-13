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Después de 'Ted Lasso', el actor mexicano detrás de Dani Rojas salta al fútbol profesional: "¡Vamos Locos!"

Un regreso a las canchas dos décadas después de una frustrada carrera en su adolescencia

Ted Lasso S2 Dani Rojas
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Normalmente suele pasar que gente del mundo del deporte tontee con el de la actuación... pero no tanto al revés. Si bien la vida del actor mexicano Cristo Fernández estuvo ligada al fútbol durante sus años más jóvenes, este se ha dedicado a la actuación en cine y televisión a través de varios proyectos.

Y probablemente haya sido uno de sus roles más populares el que le haya dado el hambre de volver al mundo del deporte rey dos décadas después. El intérprete de Dani Rojas en la sensacional 'Ted Lasso' ha fichado por el club El Paso Locomotive FC, con sede en la ciudad de El Paso, en Texas (Estados Unidos).

De locos

El equipo, que juega en la USL, no ha desgranado cuándo será el regreso a las canchas (aunque técnicamente ya ha aparecido en algún encuentro de pretemporada), ya que están pendiente de aprobación definitiva de los organismos correspondientes

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Fernández, que está anunciado como mediocampista, arrancó su carrera en los juveniles del Tecos FC antes de tener que retirarse prematuramente por una lesión. Ahora, tras 20 años desde entonces, el actor vuelve a las canchas después de unos meses de preparación física y entrenamientos durante un periodo de prueba extensivo de dos meses.

Cristo Fernandez Paso

Para el mexicano, el «fútbol ha sido siempre una gran parte de mi vida e identidad», según asegura en el comunicado de prensa del club:

«Este viaje de vuelta al fútbol profesional es sobre creer en ti mismo, tomar riesgos y seguir persiguiendo tus sueños no importa lo inesperado que pueda ser el camino. Porque como decimos en México: hay que seguirle echando ganas. Siempre agradecido con Dios, mi familia y amistades por creer en mí. Quizás solo soyun loco con sueños locos... por loq ue estar aquí con los "Locos" tiene todo el sentido. ¡Vamos Locos!»

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