Si no nos gusta 'Devil May Cry' de Netflix, el creador de los videojuegos tiene un mensaje muy clarito para nosotros: "No soy vuestra mamaíta"

Con las adaptaciones nunca llueve a gusto de todos, especialmente cuando se aleja bastante del material original. La serie de 'Devil May Cry' de Netflix ha sido muy polarizante, especialmente porque se alejó de los videojuegos para contar una historia original con unos cuantos recaditos hacia el gobierno estadounidense.

A mi, plin

La mayoría de las críticas de los fans van hacia Adi Shankar, que se ha convertido en una figura un tanto polémica en redes porque no tiene pelos en la lengua y le gusta picar a los fans. La última gran "ofensa" por parte de Shankar ha sido declararse "el creador de 'Devil May Cry" en redes sociales, algo que no es mentira porque, al fin y al cabo, es el creador de la serie de Netflix.

Así que los fans del videojuego han decidido recurrir a la máxima autoridad de 'Devil May Cry': el creador y director del juego original, Hideki Kamiya. Pero Kamiya ha demostrado una vez más que las polémicas y las controversias de internet se la traen más bien al pairo y que él está a sus cosas. Porque cuando un fan trató de arrastrarle a la guerra contra Shankar, la respuesta de Kamiya fue demoledora: "No soy tu mamaíta, no me vengas llorando por tonterías".

Ya el año pasado, con la primera temporada de 'Devil May Cry', los fans del videojuego ya intentaron sonsacarle. Pero Kamiya ha demostrado que el anime de Netflix le importa bien poco y llegó a responder: "¡Callaos, insectos! ¡Dejad de preguntarme por todo!", así que la verdad es que no se podía esperar otro tipo de respuesta.

El propio Kamiya ha repetido en muchas ocasiones que no tiene nada que ver con la serie de 'Devil May Cry', que ya no está en Capcom y que ni siquiera saca ningún beneficio económico de ello. Vamos, que ni ha participado en su desarrollo pero que triunfe o fracase le da igual, y que además está bastante harto de que los fans del videojuego le den la murga. A otro que lo intentó le mandó a tocar hierba diciendo: "Eres un grandísimo idiota. Desconéctate de internet y enciérrate en tu habitación para siempre".

La cosa está clara. Si no nos gusta 'Devil May Cry' de Netflix, lo comentamos en las redes sociales o se lo contamos a nuestros colegas. A Kamiya mejor dejarle en paz.

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