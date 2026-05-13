'The Punisher: One Last Kill' es un violento divertimento para incondicionales del antihéroe, pero la presentación de una de las mejores villanas de los cómics merecía más

Como lector habitual de cómics, estoy acostumbrado a que se puedan disfrutar de algún especial one shot o alguna miniserie que poco o nada tiene que ver con el arco principal que se está desarrollando de un personaje en cuestión. Incluso puede ser en forma de pequeña historia en un número especial de la serie principal.

Pequeñas historias que, en muchas ocasiones, no suponen más que un divertimento de relleno que tienen poco o nada que aportar al personaje en sí. Para bien o para mal, 'The Punisher: One Last Kill' no es una excepción.

No quiero decir que que no valga la pena ver este especial que Disney+ acaba de estrenar como una suerte de apéndice a la temporada 2 de 'Daredevil: Born Again', pero sí que es una historia tan pequeñita que le falta algo de identidad y fuerza por sí misma.

Punisher de perfil bajo

De apenas tres cuartos de hora de duración, nos encontramos a un Frank Castle de perfil bajo, intentando sobrevivir al estrés postraumático, en lo que vive en clandestinidad en Little Sicily tras haber acabado con los cabecillas de la familia Gnucci tal como nos muestran las noticias. Esto ha provocado un vacío de poder y un caos de crimen y violencia en un barrio que parece prácticamente la Detroit de 'Robocop' o la Gotham de 'El regreso del caballero oscuro' de Frank Miller.

Mi primera impresión cuando vi estos primeros minutos de especial fue la de desconcierto, ya que considero que a 'The Punisher: One Last Kill' le falta algo más de contexto. O sea, se entiende que estamos en algún momento entre el final de 'The Punisher' de Netflix y su aparición en la primera temporada de 'Daredevil: Born Again' pero ha pasado tanto tiempo entre medias que o bien tienes algo fresca la serie o bien estás algo descolocado.

De la serie de Netflix, el guion del propio Jon Bernthal y Reinaldo Marcus Green, coge un pequeño hilo del mismísimo primer episodio, cuando Frank Castle da un golpe a la familia Gnucci. Y aquí llega la villana del especial: Judy Light haciendo de una espléndida Ma Gnucci, uno de los icónicos enemigos de Castle durante la etapa de Garth Ennis, que tiene deseos de venganza.

Y aquí es donde creo que 'One Last Kill' podría haber sido algo mucho más atractivo. El especial, si bien ofrece toda la dosis de violencia que corresponde a una historia del Castigador, apenas tiene tiempo para explorar a su villana. Que podría haber sido Ma Gnucci como Lápida o La Rosa, por soltar un par de nombres del mundillo mafioso de la Nueva York marvelita. Creo que la villana merecía mucho más que un par de minutos de monólogo.

Pero claro, hay que ceñirse a una duración y en esta ocasión no hay tiempo para más dando la sensación de cierre algo más abrupto de lo que le conviene. En definitiva, 'The Punisher: One Last Kill' es un pasatiempo violento, bastante entretenido pero que merecía un mayor mimo tanto para su protagonista como para su antagonista.

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