El final de 'Daredevil: Born Again' tiene el cameo de otro Defensor. Y su regreso justifica su ausencia durante toda la temporada

Ya se avisaba desde el final de la primera temporada y es que poco a poco 'Daredevil: Born Again' está reuniendo a la pandilla. A los defensores, me refiero. La llegada de Jessica Jones en esta segunda temporada ha sido una buena muestra de ello y durante este episodio final hemos tenido la aparición de otro de la panda. Por supuesto, spoilers a partir de aquí.

Tampoco es que haya demasiado misterio ya que, digamos, tienen una relación complicada desde hace años. Y es que durante las escenas finales de la temporada 2 de 'Daredevil: Born Again' hemos presenciado el regreso a la vida de Jessica Jones (e hija) de Luke Cage. Así, hemos tenido un aparentemente tibio reencuentro entre ambos héroes en el que han vuelto a saltar la chispa del amor.

Una breve escena familiar en la que se vuelve a confirmar lo que ya dejó caer Jessica Jones (Krysten Ritter) a Matt Murdock (Charlie Cox) hablando sobre Mr. Charles (Matthew Lillard) y cómo "no todos" los supers rechazaron una oferta para trabajar con él. Implicaba, de esta manera, que el personaje interpretado por Mike Colter ha estado trabajando para el alto cargo de la CIA durante un tiempo. Algo que se confirmó definitivamente durante el episodio 7.

Héroe de alquiler

Un trabajito de mercenario poderoso que puede resultar algo sorprendente conociendo al personaje. Sin embargo, teniendo en cuenta cómo terminó su propia serie, 'Luke Cage', podemos imaginar por dónde han podido ir los tiros. Esto, eso sí, si damos por hecho que al igual que la 'Daredevil' de Netflix, las demás series de los Defensores son también canon.

Aquí tenemos que hacer un gran ejercicio de memoria porque 'Luke Cage' terminó hace ocho años con su temporada 2, una menos que 'Jessica Jones'. En el final de la serie, Luke Cage acababa siendo una suerte del Padrino de Harlem, haciéndose con el control del Harlem's Paradise, el club que servía de nexo cultural y punto de reunión de actividades no demasiado legales.

Si bien sus intenciones a la hora de aceptar llevar el club eran buenas, en cuanto en tanto podría controlar las cosas en el barrio, las probabilidades de que todo saliese mal eran muy altas. De hecho, según el creador de la serie del Hombre Poder Cheo Hodari Coker, la idea para la temporada 3 era convertir a Cage en el "Enemigo público número 1".

Sabiendo esos planes es lógico pensar que, en algún momento dado, Luke Cage haya visto cómo todo se le iba de las manos y no haya podido rechazar la oferta de Mr. Charles en arras de limpiar su expediente. Ahora faltaría por saber por qué Charles envió un equipo a casa de Jessica Jones (¿una pelea entre él y Cage?) o en qué acaban los planes del operativo de la CIA (¿Nuevos Thunderbolts?).

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