Marvel sabe que Los defensores merecen una nueva oportunidad. El regreso de Jessica Jones en 'Daredevil: Born Again' es la prueba de ello

Después de aquel guiño que vimos en 'Daredevil: Born Again' al grupo formado por Los Defensores, Marvel ha decidido terminar con el delirio colectivo, confirmando que volveremos a ver a Jessica Jones y que lo haremos en la segunda temporada de la serie que protagoniza Charlie Cox.

La compañía lo anunciaba la pasada madrugada, revelando que Krysten Ritter volverá al Universo Cinematográfico de Marvel después de interpretar a la detective en la serie homónima de Netflix. Cuando se estrenó allá por 2015, 'Jessica Jones' recibió elogios de todo tipo y muchos consideran la serie como una parte importante la franquicia.

La incorporación de Ritter será una nueva razón para ver seguir viendo 'Born Again', que según el jefe de Marvel Televisión Brad Winderbaum, "se vio como si fuera una cuarta temporada, no como una primera", tal y como reveló a The Hollywood Reporter.

También expresó su agradecimiento al público y los fans, prefiriendo reservarse otra información relevante como si regresarán otros personajes como Luke Cage (Mike Colter) o Iron Fist (Finn Jones).

"Se trata de no apresurarse y contar la mejor historia", dijo. “Sí, es emocionante pensar en la interacción de los personajes, pero se trata más bien de las razones. A veces lo hemos hecho muy bien, a veces nos hemos apresurado. La historia tiene que marcar el camino”.

Qué sabemos de la temporada 2

La segunda temporada de 'Daredevil: Born Again' tiene previsto retomar la trama de la serie tras lo ocurrido con Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio), que ha conseguido consolidarse como magnate de la ciudad, llevando a Matt Murdock a pasar a la clandestinidad y a tener que buscar aliados para la resistencia. Pues parece que Jessica Jones formará parte de ese grupo de aliados.

De esta manera se cumplirá no solo con las expectativas de los fans, sino también con el objetivo de Marvel Studios, que llevaban pensando en ello bastante tiempo. De hecho, hace unos meses, el jefe de Marvel Televisión Brad Winderbaum, en un reportaje de Entertainment Weekly, adelantaba que hay un futuro muy prometedor para todos estos personajes, en unas declaraciones a las que seguiremos aferrándonos.

"No puedo decir mucho, pero te diré que es tan emocionante poder jugar en esa caja de arena. Obviamente no tenemos los recursos narrativos ilimitados de los cómics, [donde] si lo puedes dibujar, lo puedes hacer. Estamos tratando con actores y tiempos y la escala masiva de producción para construir un universo cinemático, especialmente en televisión Pero solo puedo decir que teniendo todos esos factores en cuento, es ciertamente algo que es creativamente hablando extremadamente emocionante y que estamos explorando mucho."

Sabiendo esto, solo queda esperar al regreso de la serie, que si todo va bien, seguirá cumpliendo su cometido a la hora de contar la historia de uno de lo personajes más fascinante de todo Marvel.

