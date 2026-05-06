Hoy en Netflix, una de las series más impactantes de los últimos años y una historia inquietante que se ha convertido en fenómeno cultural global

Algunas series tienen el poder de dejar una huella tan profunda que siguen formando parte de la conversación durante años, evolucionando con el contexto y volviéndose incluso más relevantes con el paso del tiempo. Es el caso de 'El cuento de la criada', que empezó como una adaptación de la novela de Margaret Atwood y se transformó rápidamente en un fenómeno cultural, una de esas ficciones incómodas que obligan a mirar de frente temas como el control sobre el cuerpo, el poder o la deriva autoritaria de ciertas sociedades.

Su impacto ha ido mucho más allá de la televisión, generando debates, imágenes icónicas y un legado que sigue creciendo incluso ahora, con la historia expandiéndose hacia nuevos territorios gracias a su spin-off 'Los testamentos', que continúa explorando este universo distópico tras el final de la serie original.

Con su mirada

Ambientada en la teocracia totalitaria de Gilead, la serie sigue a June Osborne (Elisabeth Moss), una mujer convertida en criada cuya única función es reproducirse para las élites. A partir de esta premisa, la historia construye un relato opresivo y muy emocional sobre la resistencia individual frente a un sistema diseñado para anularla.

Uno de los grandes aciertos de la serie es cómo combina el drama íntimo con una narrativa política mucho más amplia. Porque 'El cuento de la criada' no se limita a mostrar la violencia del régimen, sino que explora sus mecanismos, sus contradicciones y cómo afecta a todos los niveles de la sociedad, desde las élites hasta las que intentan sobrevivir dentro de él.

A lo largo de sus temporadas, 'El cuento de la criada' ha ido ampliando su universo y su ambición narrativa, pasando de una historia más contenida a un relato mucho más expansivo donde las alianzas, las traiciones y la lucha por el poder adquieren un peso cada vez mayor.

Y su trascendencia es innegable, acumulando no solo premios y reconocimiento crítico, sino que también ha logrado convertirse en un símbolo cultural, con imágenes y conceptos que han trascendido la pantalla y se han incorporado al debate social y político en distintos países.

En definitiva, es una serie imprescindible que forma parte de la historia de la televisión, con un universo que sigue creciendo y con una relevancia que sigue dialogando con la situación de las mujeres en la actualidad. Ahora mismo, 'El cuento de la criada' está disponible en HBO Max, Disney+, Prime Video y también en Netflix.

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