Nia DaCosta lamenta la baja taquilla de '28 años después: El templo de los huesos', y tiene claro por qué fracasó: "Salió demasiado pronto"

Tengo que confesar que me gustó mucho más '28 años después: El templo de los huesos' que su precuela. Nia DaCosta, que tuvo un resbalón en 'The Marvels' pero ya deslumbró en 'Candyman' o 'Hedda', se atreve a hacerse con la saga y llevarla a su propio terreno donde la mayoría se limitarían a copiar a Danny Boyle, y el resultado es refrescante, novedoso e inédito, dando aire a una saga que parecía que no iba a contar nada nuevo. Sin embargo, el público no le siguió el juego de igual manera.

28 fracasos después

Esta secuela costó 63 millones de dólares y recaudó tan solo 58, poniendo en peligro la finalización de la prometida trilogía zombi. Que recaudara 90 millones menos que '28 años después' fue una decepción para los que la disfrutamos, pero para nadie más que para su directora, que ahora se ha abierto en canal en una entrevista con Empire.

Es muy curioso, porque todos y cada uno de los indicadores que utilizamos en el sector para determinar si una película es buena, si le gusta a la gente y si quiere verla, se dispararon, y sin embargo la recaudación en taquilla no estuvo a la altura. Hice una gran película, estoy muy orgullosa de ella y a la gente le gustó.

Obviamente, DaCosta sabe bien que uno de los grandes problemas de 'El templo de los huesos' fue que se lanzó tan solo seis meses después de la anterior, y el público se descolocó: "Salió demasiado pronto, porque la gente decía '¡Ah, sí, la vi el verano pasado!', y yo , '¡No, no, hay una secuela!'". Por suerte, el fracaso monumental no ha parado sus ganas de hacer cine.

Hace años, una amiga me dijo: “Nia, tu carrera está para que la disfrutes”, y realmente he intentado poner eso en práctica y tomármelo muy en serio a lo largo de los últimos años. Así que cuando se estrenó y no tuvo tanto éxito en cuanto a la recaudación, me sentí decepcionada. Pero también pensé: “Me alegro mucho de que, cuando la gente descubra la película, la vaya a disfrutar”. Ojalá hubiera recaudado más, pero estoy muy orgullosa de ella.

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