'The Bear' acaba de estrenar un episodio por sorpresa en Disney+. Sin embargo, encontrar esta precuela en el streaming no es tan fácil como parece

Desde junio de 2022 el verano televisivo ha empezado con la llegada de 'The Bear'. Este año, sin embargo, tendrá un toque agridulce porque, según comentó Jamie Lee Curtis, será el último en el que veamos a Carmy, Syd, Richie y compañía. La mayoría pensamos que cinco temporadas ya son suficientes, pero en Disney+ han pensado que a nadie le amarga un dulce y nos han sorprendido, de forma totalmente inesperada, con un nuevo episodio sorpresa.

No es ninguna abearración

Los espectadores que pusieran ayer Disney+ descubrieron, como revela Variety, que se acababa de subir un episodio especial de 'The Bear'. En concreto, se trata de un flashback que sigue a Richie y Mikey (o sea, Ebon Moss-Bachrach y Jon Bernthal) en un viaje de trabajo a Gary, en Indiana, donde se revelarán secretos del hermano de Carmy que no conocíamos hasta ahora. Encontrarlo en el basto catálogo del streamer no es, eso sí, tan fácil.

Y es que no lo encontrarás en la página de 'The Bear', sino en una que se ha creado a tal efecto: para poder verlo, busca el título del episodio, 'Gary', y prepárate para disfrutar durante una hora al más puro estilo de la serie. Christopher Storer, el creador, ha dirigido el episodio, y el guion ha sido de los propios actores, Moss-Bacharach y Jon Bernthal (que este año también está acreditado como guionista del especial de 'The Punisher').

Aún no tenemos fecha del estreno de lo siguiente de 'The Bear', pero seguramente sea en junio, como todas las temporadas. Además, nos quedamos con las ganas de saber si realmente este será el final de la serie o, por el contrario, tienen una carta bajo la manga de la que no han avisado a Jamie Lee Curtis. En todo caso, hay que agradecer un entrante la mar de apetitoso antes de que vuelva el menú de 10 platos de todos los años. Esperemos que no se nos atragante.

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