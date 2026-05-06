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Estrenos (6 de mayo). 53 series, películas y documentales en Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney+, Movistar Plus+, Filmin, SkyShowtime y Apple TV

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Gladiadores, pingpongueros, espías y niños asalvajados entre los estrenos de la semana

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Marty Supreme
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Primer miércoles de mayo y en lo que los cielos se muestran despejados, al menos donde yo vivo, es hora de repasar las novedades que llegan al streaming los próximos días. Nada menos que 53 series, películas y documentales que llegan desde hoy NetflixPrime VideoFilmin, Movistar Plus+, SkyShowtime, Apple TV, HBO Max y Disney+.

Índice de Contenidos (11)

Incondicional (Unconditional)

Thriller que nos lleva por la pesadilla de una madre e hija cuyas vacaciones dan un hueco cuando Gali es arrestada por tráfico de drogas en Moscú. En ese momento su madre empieza a luchar por la libertad de su hija mientras se va metiendo en un mundo de crimen y corrupción.

  • Estreno el viernes en Apple TV

El señor de las moscas (The Lord of the Flies)

Jack Thorne se pone a los mandos de la nueva adaptación de este clásico de la literatura con la historia de un grupo de niños que sobrevive a un accidente de avión. Sin adultos ni reglas, los niños crean una comunidad en la que la convivencia comienza a resquebrajarse.

  • Estreno el jueves en Movistar Plus+
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Todos los estrenos

Netflix

  • El caso Hartung T2 (jueves)
  • Countdown. Rousey vs Carano (miércoles)
  • Criaturas luminosas (viernes)
  • El cuento de la criada (miércoles)
  • Gracias, ¿el siguiente? (viernes)
  • Leyendas (jueves)
  • Love is Blind Polonia (miércoles)
  • Mi némesis con aire de realeza (viernes)
  • Mirada del ángel (viernes)
  • El peor ex imaginable T2 (viernes)
  • Sangre asesina (jueves)
  • Starman: El hombre de las estrellas (viernes)

Prime Video

HBO Max

  • El becario (jueves)
  • La canción del samurái (sábado)
  • El sacrificio de un ciervo sagrado (viernes)
  • Verano infernal (jueves)

Disney+

Movistar Plus+

  • Esa cosa con alas (miércoles)
  • Gladiator II (viernes)
  • Imparable Shirley MacLaine (miércoles)
  • PFAS: El veneno del siglo (viernes)
  • El señor de las moscas (jueves)

Filmin

  • Arrástrate aquí, cariño
  • La boda
  • La chica del 14 de julio
  • El club Vinlam
  • La cronologia del agua
  • Django
  • Ella en mil pedazos
  • Grand Paris
  • El imperio
  • La isla de la Belladona
  • Johnny & Clyde
  • La leyenda de Molly Johnson
  • Maggie
  • Miranda
  • La misteriosa mirada del flamenco
  • Polvo serán
  • Riley
  • Sabotage
  • Tóxico
  • Yunan

Otros

  • Incondicional (viernes en Apple TV+)
  • La casa de muñecas de Gabby. La película (viernes en SkyShowtim)
  • Prisoner (jueves en SkyShowtime)
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Todo lo mejor en Espinof

Si por un casual no os convencen los estrenos de esta semana... venga que tenemos nuestros infalibles rankings con las mejores series y las mejores películas de este 2026. ¿Que lo queréis por plataformas? pues aquí están nuestras series y películas favoritas de Netflix y las series más destacadas de HBO MaxPrime Video y Disney+ en este año. Además, podéis votar vuestras favoritas tanto en cine como en series.

Por cierto, si quieres estar enterado de todo, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

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