Estrenos (6 de mayo). 53 series, películas y documentales en Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney+, Movistar Plus+, Filmin, SkyShowtime y Apple TV

Primer miércoles de mayo y en lo que los cielos se muestran despejados, al menos donde yo vivo, es hora de repasar las novedades que llegan al streaming los próximos días. Nada menos que 53 series, películas y documentales que llegan desde hoy a Netflix, Prime Video, Filmin, Movistar Plus+, SkyShowtime, Apple TV, HBO Max y Disney+.

Incondicional (Unconditional)

Thriller que nos lleva por la pesadilla de una madre e hija cuyas vacaciones dan un hueco cuando Gali es arrestada por tráfico de drogas en Moscú. En ese momento su madre empieza a luchar por la libertad de su hija mientras se va metiendo en un mundo de crimen y corrupción.

Estreno el viernes en Apple TV

El señor de las moscas (The Lord of the Flies)

Jack Thorne se pone a los mandos de la nueva adaptación de este clásico de la literatura con la historia de un grupo de niños que sobrevive a un accidente de avión. Sin adultos ni reglas, los niños crean una comunidad en la que la convivencia comienza a resquebrajarse.

Estreno el jueves en Movistar Plus+

Todos los estrenos

Netflix

El caso Hartung T2 (jueves)

Countdown. Rousey vs Carano (miércoles)

Criaturas luminosas (viernes)

El cuento de la criada (miércoles)

Gracias, ¿el siguiente? (viernes)

Leyendas (jueves)

Love is Blind Polonia (miércoles)

Mi némesis con aire de realeza (viernes)

Mirada del ángel (viernes)

El peor ex imaginable T2 (viernes)

Sangre asesina (jueves)

Starman: El hombre de las estrellas (viernes)

Prime Video

Citadel T2 (miércoles)

Marty Supreme (viernes)

No es país para solteros (viernes)

HBO Max

El becario (jueves)

La canción del samurái (sábado)

El sacrificio de un ciervo sagrado (viernes)

Verano infernal (jueves)

Disney+

Eric Dane. Vivir con valentía (viernes)

Playa de lobos (viernes)

RJ Decker (miércoles)

Send Help (Enviad ayuda) (jueves)

Movistar Plus+

Esa cosa con alas (miércoles)

Gladiator II (viernes)

Imparable Shirley MacLaine (miércoles)

PFAS: El veneno del siglo (viernes)

El señor de las moscas (jueves)

Filmin

Arrástrate aquí, cariño

La boda

La chica del 14 de julio

El club Vinlam

La cronologia del agua

Django

Ella en mil pedazos

Grand Paris

El imperio

La isla de la Belladona

Johnny & Clyde

La leyenda de Molly Johnson

Maggie

Miranda

La misteriosa mirada del flamenco

Polvo serán

Riley

Sabotage

Tóxico

Yunan

Otros

Incondicional (viernes en Apple TV+)

La casa de muñecas de Gabby. La película (viernes en SkyShowtim)

Prisoner (jueves en SkyShowtime)

Todo lo mejor en Espinof

Si por un casual no os convencen los estrenos de esta semana... venga que tenemos nuestros infalibles rankings con las mejores series y las mejores películas de este 2026. ¿Que lo queréis por plataformas? pues aquí están nuestras series y películas favoritas de Netflix y las series más destacadas de HBO Max, Prime Video y Disney+ en este año. Además, podéis votar vuestras favoritas tanto en cine como en series.

Por cierto, si quieres estar enterado de todo, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

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