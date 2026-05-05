Movistar Plus+ cada vez más barato. La plataforma lanza un nuevo paquete de suscripción de cine y series por un precio irrisorio

La verdad, si me llegan a decir hacer una década que Movistar Plus+ se iba a abrir como plataforma de streaming sin necesidad de contratar sus servicios de telefonía, no me lo hubiera creído y ya llevamos unos cuantos años con un modelo de plataforma que me parece imprescindible. Y ahora llega un plan más barato... pero con un pequeño pero.

Desde la compañía acaban de lanzar un nuevo plan llamado "Plan Libre Cine y Series" por el que por 4,99 euros al mes se podrá acceder al vasto catálogo de películas y series de Movistar, incluyendo no solo sus originales (como 'Los Domingos' o 'Yo siempre a veces') sino también los estrenos internacionales como 'Valor sentimental' o 'Outlander', entre otros.

Un plan muy atractivo

Además, como aclaran, también entran los programas de entretenimiento (que ya se podían ver en el plan gratuito) y los documentales, amén del acceso a más de 70 canales de entretenimiento y actualidad como Discovery HD, AXN, Warner Bros, TCM, National Geographic, CNN o BBC News.

Eso sí, como podéis imaginar con este plan se pierde uno de los grandes atractivos, al menos para buena parte de los clientes, de la plataforma: el contenido deportivo, que seguirá estando disponible en el paquete Plan Libre: Cine, serie y deportes a 9,99 euros al mes.

En este sentido desde Movistar nos aclaran que partidos de tanto calibre como el del próximo domingo (Real Madrid - FC Barcelona) que supuestamente estaría disponible «para todos los clientes con paquete de Movistar Plus+.» se podrá ver en IPTV y clientes del plan OTT que incluye deportes.

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