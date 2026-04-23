La nueva serie de Los Javis profundiza en la maternidad precaria y la modernidad de Barcelona, pero entra en un bucle de desgracias que acaba por desesperar

Si estás pensando en meterte al duro pero satisfactorio mundo de ser padre o madre, lo primero que vas a tener que superar son las expectativas puestas sobre ti. No por tu familia o tus amigos, sino por los vídeos y comentarios en redes sociales que venden una vida perfecta e inexistente, alejada de la clase media real, los llantos de madrugada, los paseos por el parque y la ropa por tender. 'Yo siempre a veces', en Movistar Plus+, trata de ser el reverso de las "mamis influencers", pero también le da un raquetazo a la tristeza intrínseca de películas como 'Salve María' o 'Sorda': es una maternidad real, de clase baja. De precariedad, amigas, búsqueda interior y, por supuesto, tristeza.

Yo también soy una niña

La nueva serie producida por Los Javis y creada por Marta Loza y Marta Bassols es un valle que empieza en plena exaltación de la vida, como una especie de 'Antes del amanecer' de modernos en Barcelona, y termina cuando su protagonista llega al otro lado: la aceptación de una nueva vida, de una personalidad distinta, sabiendo quién es en realidad tras dar tumbos por la vida y echar un vistazo a su presente: padres, amigos y parejas que dejan mucho que desear en una serie de catastróficas desdichas que puede llegar a desesperar al más pintado.

Esta no es una serie amable hacia el espectador: requiere armarse de paciencia para soportar los vaivenes de una protagonista claramente desesperada y perdida en la vida, a la que una mala decisión le ha costado todo lo que tiene y enfrentarse a la realidad de una Barcelona por y para turistas con precios imposibles, moderneo de postín y en la que solo ella ha dado un paso hacia la madurez que sus amigas, dispuestas a meterse cocaína en la mesa donde descansa su hijo, ni siquiera vislumbran. Pasar de trabajar en el mejor festival de Berlín a aceptar un trabajo en una tienda para tener algo suelto a fin de mes tiene que curtirte. No queda otra.

Sin embargo, 'Yo siempre a veces', aunque a veces parece que ha dejado a su protagonista estancada en la mediocridad y el enfado continuo, esconde una evolución brillante que no se hace obvia hasta sus últimos compases. Puede que Laura nunca vaya a ser la mami perfecta que prepara recetas en Instagram desde su piso en Gràcia, pero al menos su camino es real, tangible, propio y elegido por ella misma. Como la serie en si misma. Puede que no sea una de las mejores del catálogo de Movistar Plus+ (a estas alturas, conseguirlo es símbolo ya de excelencia pura), pero sí hace real el retrato humano y perfecto de una protagonista con la que puedes no identificarte, pero a la que es imposible no entender.

Métete una pastilla por el culo a ver si vuelves a ser tú misma

Dicha esta serie de justos halagos, debo reconocer que nunca pude entrar del todo en la serie porque su guion, plagado de frases impostadas que los personajes no se han ganado decir, se empeña en que Laura no pare de equivocarse y caer cada vez más bajo, hasta un punto incómodo y difícil de aguantar. Es a lo que juega, sí, pero su orgullo, mezclado con las personalidades negruzcas de todos los que se meten en su vida, es un cóctel explosivo que entra en un bucle de desasosiego del que solo es capaz de salir con un toque de clasismo con el que es difícil no torcer un poco el morro.

'Yo siempre a veces' pretende ser una visión realista de la maternidad moderna, pero le encanta llevar a sus protagonistas hasta el extremo, desde un primer episodio que ya de por sí es un delirio hasta la multitudinaria fiesta de un piso en la que nadie dejaría estar a un bebé campando a sus anchas: la epifanía tiene que venir antes, no después (ni durante). Este es un personaje que ha trabajado y vivido en Berlín durante años, conoce las normas básicas de decencia humana, pero al perderlo todo (y ganar un niño) parece volver a la casilla de salida. La historia de caída y retorno funciona, pero hay que pasar por alto la saña con la que sus creadoras parecen disfrutar machacándola.

Puede que a mí me haya dejado algo frío, pero es difícil no apreciar que, al menos, es algo totalmente distinto a lo que nos suele llegar. Suma Content, la productora de Los Javis, sigue empujando para dar voz a esos proyectos que de otra manera permanecerían eternamente metidos en un cajón, y se agradece: el mundo es mucho mejor con 'Yo siempre a veces' que sin ella. Además, nos ha permitido conocer a su actriz protagonista, una debutante Ana Boga que debería tener un camión de proyectos esperándola tras esta producción. A ver si, con suerte, la próxima vez no es un método anticonceptivo seriado.

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