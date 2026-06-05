La serie que ha destronado a 'Spider-Noir' y es número 1 mundial de Amazon Prime Video con un éxito de los que hacen historia

El estreno de 'Spider-Noir' en Prime Video venía rodeado de muchas expectativas. A fin de cuentas, es una serie carísima, de un superhéroe Marvel y la primera ficción televisiva protagonizada por Nicolas Cage. Lo cierto es que su acogida ha sido buena, pero ha sido eclipsada por otro título que sin hacer mucho ruido está consiguiendo un éxito histórico: 'Off Campus'.

'Off Campus' se sitúa en la universidad ficticia de Briar y cuenta la historia de cómo Hannah, una estudiante de música, y Garrett, la estrella del equipo de hockey, fingen una relación. Ella busca así llamar la atención de Justin, el chico que realmente le gusta, y a cambio imparte clases particulares de filosofía a Garrett para que así apruebe su clase de filosofía.

No hay quien pueda con 'Off Campus'

Ya hace un tiempo os hablamos de que 'Off Campus' había logrado destronar a 'The Boys' apenas unos días después del estreno del final de la serie liderada por Karl Urban y Antony Starr. Luego es verdad que 'Spider-Noir' logró superarla, pero de forma efímera, ya que esta adaptación de la novela de Elle Kennedy ha tardado bien poco en volver a lo más alto de la plataforma de Amazon.

Buena prueba de ello es que 'Off Campus' es actualmente número 1 en 27 países, incluyendo Estados Unidos, el mercado más importante para estas producciones. Por su parte, 'Spider-Noir' se conforma con serlo en 11 territorios, lo cual empieza a crear la sensación de que la estupenda serie que ofrece tanto versión en color como en blanco y negro se va a quedar sin una temporada 2.

Recordemos además que 'Off Campus' se estrenó entera de golpe el 13 de mayo de 2026, mientras que 'Spider-Noir' hizo exactamente lo mismo dos semanas más tarde. La serie liderada por el protagonista de 'Con Air' no tiene excusas para haberse visto superada de esta forma.

Por cierto, 'Off Campus' no tiene solamente el apoyo del público, pues también ha conseguido un 93% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes. Un aplauso unánime que sin duda algo ha tenido que ver en este éxito extraordinario que ha logrado la serie protagonizada por Ella Bright y Belmont Cameli.

Y en Amazon estaba claro que se lo veían venir, pues anunciaron su renovación por una temporada 2 varios meses antes del estreno de la primera entrega, así que ahora es una mera cuestión de tiempo que se lancen los nuevos episodios de 'Off Campus'.

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