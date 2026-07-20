"Hemos vuelto a empezar". Anne Hathaway reconoce que una de sus películas más esperadas no termina de enderezar el rumbo

Por mucho que vivamos en un día de la marmota continuo de reboots, remakes y continuaciones tardías, lo cierto es que jamás habría dicho que, 22 años después de la segunda parte, Anne Hathaway querría ponerse manos a la obra para rodar 'Princesa por sorpresa 3'. En su primera secuela, su personaje, Mia, conquistaba el trono, se casaba y todos dábamos por hecho que se había contado toda su historia, pero aparentemente hay más por narrar. Lo que están pensando ahora es qué exactamente.

La sorpresa de la princesa

Tal y como le ha contado al podcast Radio Andy, lo único que sabe sobre el proyecto es que, de una manera u otra, se va a hacer, aunque no tengan todavía muy claro el guion. "Puedo decir que creo que hemos tenido avances en la historia. Creo que estamos moviéndonos en la dirección correcta. Hemos vuelto a empezar con el guion, con una nueva dirección, que no es la actualización que creo que quiere oír todo el mundo, pero creemos realmente que esta va a ser la definitiva".

No es el único problema que le está impidiendo rodar la trilogía, claro: "Estoy ocupada haciendo al bebé número tres, y eso ha hecho que, en cierto modo, pase a un segundo plano la cuestión de cuándo podré rodar exactamente 'Princesa por Sorpresa 3'". Prioridades, querida.

Lo cierto es que esta secuela lleva en producción ya cuatro años, y su directora, Adele Lim, fichó hace dos... aún sin ningún avance significativo. Lo que es curioso es que les esté costando tanto encontrar una historia teniendo en cuenta que la saga de novelas original de Meg Cabot consta de 12 entregas principales, 4 relatos cortos y 4 spin-offs. Por mucho que hayan pasado dos décadas, en alguna de estas obras se debería esconder alguna manera de seguir, ¿no?

En Espinof | 'El diablo viste de Prada 2' sorprende por no recurrir a la nostalgia fácil, aprovechando su retorno para explorar problemas del mundo real

En Espinof | Las mejores películas de 2026