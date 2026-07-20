Christopher Nolan ignora el supuesto boicot a 'La Odisea' y triunfa en la taquilla, superando cualquier expectativa. No tendrá rival hasta la llegada de Spider-man

Las redes sociales son un nicho cada vez más pequeño y el odio que exhudan no tiene ninguna importancia real. La prueba perfecta está en 'La Odisea': tras meses de machaque continuo e incluso rechazo del hombre más rico del mundo, Elon Musk, la película de Christopher Nolan ha roto récords en taquilla y promete seguir haciéndolo durante meses, con el inequívoco camino que la llevará a superar los 1000 millones de dólares. Vaya boicot.

La odisea americana

Por lo que se cuenta desde Estados Unidos, en 'La Odisea' está sucediendo un hito sin precedentes: gran parte del público, cuando ve la sala IMAX llena, no se va a otra sala "normal", sino que prefiere esperar para verla como es debido la semana siguiente, por lo que se especula que la caída de público entre semanas no va a ser tan acusada como en otros fenómenos. De momento ha sumado 124,5 millones de dólares en su país de origen, el tercer mejor debut del año y el cuarto mejor fin de semana de una película calificada R.

Además, en todo el mundo ya lleva 264 millones recaudados, o lo que es lo mismo, el segundo mejor inicio de toda la carrera de Nolan, solo por detrás de 'El Caballero Oscuro'. Y solo el cielo es el límite. Este exitazo ha llevado a la taquilla estadounidense al quinto mejor fin de semana del año hasta ahora, aunque no es que la segunda película en el ranking, 'Vaiana', haya ayudado demasiado: ha caído un tremendo 56% respecto a la semana pasada y se tiene que conformar con 19 millones más, hasta un total de 178 millones en todo el mundo, no cubriendo ni siquiera su presupuesto. Esta le va a doler a Disney.

Tras ella, 'Minions & Monsters', que continúa su carrera de fondo y ya suma 357 millones en todo el mundo, a años luz de sus precuelas pero aún dando dinero a Illumination sin problemas, y 'Toy Story 5', que superará los 1000 millones la semana que viene (está ahora en 958 millones, así que está hecho). Frente a ellas, la mayor caída de público de la semana es para 'Posesión Infernal: En Llamas', que ha perdido un 63,5% de asistencia. Su recaudación total asciende a algo más de 50 millones de dólares, muy lejos de la entrega anterior, y pueden activarse las luces de peligro para la siguiente entrega, una precuela que ya se ha rodado este mismo año.

En cuanto a la parte baja de la tabla, 'The Invite' sigue aguantando los envites notablemente (suma 22,7 millones en todo el mundo) y 'Obsession' continua su carrera de fondo, sumando 2 milloncejos más a sus 442 millones en todo el mundo. A su lado, 'Supergirl' demuestra el gran fracaso que ha sido: supera el millón y medio a duras penas, solo un mes después de su estreno, y sumando 120 millones totales, un golpe duro para DC, que se jugará su universo a 'Man of tomorrow' el año que viene.

La semana que viene, por cierto, no se estrena absolutamente nada de interés para la taquilla, en una calma chicha que debería permitir a 'La Odisea' seguir con su, bueno, odisea veraniega, mientras todo se prepara para que el día 31 'Spider-man: Brand New Day' arrase con todo sin problemas en una taquilla que no para de dar alegrías. Con o sin boicots torticeros.

Una taquilla Mundial

En España, como podéis imaginar, también 'La Odisea' se ha quedado con el primer puesto, sumando 4,5 millones, una cifra más que decente teniendo en cuenta que el Mundial se lo ha comido absolutamente todo (con razón). Sin embargo, entre gol y gol ha habido tiempo para ir a ver a Nolan sumando más de medio millón de espectadores en sus primeros tres días. Una cifra espectacular que promete igualmente una fantástica carrera de fondo, y que ha ayudado a que se rozara el millón de entradas vendidas (concretamente, han sido 916.810).

Después, el top de películas continúa con una sorpresa: tras solo una semana, 'Vaiana' ya ha caído al tercer puesto, dejando el segundo para 'Minions & Monsters', una saga que tradicionalmente ha funcionado siempre muy bien en nuestro país. Después continúan 'Toy Story 5' y 'Obsession', que se aferra al quinto puesto con uñas y dientes casi un mes después de su estreno. Tras ellas, 'Posesión Infernal: En Llamas' demuestra, desde el sexto puesto, que esta no era la fecha adecuada de estreno y que el público aficionado al terror ya había tenido suficiente con 'Backrooms' y 'Obsession'. Una pena, porque merecía más.

Al menos queda la satisfacción de ver dos películas españolas en el top 10 una semana más, porque tanto 'Haciendo amigos' como 'Viaje al país de los blancos', la pequeña gran sorpresa de la temporada. La semana que viene no parece que ninguna película vaya siquiera a toserle a Nolan antes del estreno, el miércoles 29 (sí, dos días antes que en Estados Unidos) de lo nuevo de Marvel. Ahí es donde la cosa se van a poner realmente interesantes en una dura competición por el público.

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