'Supergirl' es el mejor blockbuster del verano y se parece a 'Mad Max': primeras opiniones de la película de DC con Milly Alcock y Jason Momoa

Quedan apenas unos días para el estreno de 'Supergirl', nueva entrega de la versión de DC comandada por James Gunn. Eso sí, aquí detrás de las cámaras encontramos a Craig Gillespie, mientras que el protagonismo queda en manos de Milly Alcock, aunque casi más se está comentando el fichaje de Jason Momoa como Lobo.

Estos últimos días se ha hablado mucho de la campaña de misoginia contra la película que algunas personas han montado en redes, pero ahora toca comentar algo mucho más interesante: las primeras opiniones de algunos críticos que ya han tenido la oportunidad de verla.

Es cierto que lo habitual en estos casos es que esas valoraciones iniciales casi siempre sean muy positivas, por lo que por ese lado no es una gran sorpresa que pase lo mismo en el caso de 'Supergirl'. La cosa sí que cambia un poco teniendo en cuenta algunos de los detalles que se destacan sobre ella.

Muchos elogios para 'Supergirl'

Por ejemplo, David Crow de Den of Geek asegura que "es la película de superhéroes que echaba de menos: una historia sencilla y conmovedora, llena de emoción, sobre todo cuando vemos a Kara a través de los ojos de la pequeña Ruthye. Por suerte, eso ocurre en todas las escenas de acción. Milly Alcock se adueña por completo del papel y cambiará para siempre nuestra percepción de Supergirl".

Desde Geeks of Color comentan que "¡Supergirl es el mejor blockbuster del verano! Acción espectacular, pero lo que realmente la hace especial es la emoción y los personajes. ¡Milly Alcock es una fuerza a tener en cuenta! Eve Ridley también está increíble y Jason Momoa está perfecto como Lobo. ¡Una de las mejores películas de DC!”, mientras que Russ Milheim de The Direct destaca que "Milly Alcock es una kryptoniana formidable y la Kara Zor-El perfecta. La película tiene un gran corazón y ofrece un viaje de personaje interesante y complejo para Kara. Jason Momoa nació claramente para interpretar a Lobo, y el Universo DC es mucho mejor con estos dos ahora en él".

Rachel Leishman de The Mary Sue apunta que "Supergirl es todo lo que esperaba. ¡Las chicas pueden ser desordenadas, y eso mola! Kara no es su prima, y ​​me encantó cómo la película lo deja claro. Es una heroína diferente y perfecta en todos los sentidos", mientras que Mike Ryan de The Hard Pass va en otra dirección: "Supergirl no es para nada lo que esperaba. Yo también asumí que una 'película espacial de superhéroes con música pegadiza' tendría un tono similar al de Guardianes de la Galaxia o incluso al de Superman. En cambio, se ve y se desarrolla más como una película de Mad Max, con mundos sucios, villanos repugnantes y una heroína autodestructiva".

Por su parte, Germain Lussier de Gizmodo tiene claro que está por debajo de 'Superman', pero que sigue mereciendo mucho la pena: "Supergirl es muy entretenida. No tiene la misma repercusión que Superman, pero funciona como un complemento y una secuela perfecta de esa película, con mejores personajes y relaciones más complejas. Además, es increíblemente emotiva, lo que hace que la acción impacte aún más".

La nota parcialmente discordante la pone Tessa Smith de Mama's Geeky, quien señala que "Supergirl me dejó sentimientos encontrados. Como fan del cómic, estaba quizás demasiado emocionada con la adaptación cinematográfica. Si bien Lobo y Milly Alcock, interpretados por Jason Momoa, brillan, algunas decisiones de adaptación y un villano insípido le impiden alcanzar la excelencia. En resumen, está bien, sin más".

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