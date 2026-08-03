España tiene 50 montañas rusas. Esta es la que un experto coloca por encima de todas en 2026: "es mantequilla suiza sobre raíles"

España cuenta con 50 montañas rusas repartidas por sus parques, una cifra modesta frente a las cerca de 2.000 de China, pero suficiente para abarcar desde clásicos veteranos —con vibraciones que delatan su edad— hasta diseños punteros capaces de competir con lo mejor del mundo; elegir cuáles probar depende de tus preferencias, pero estos expertos tienen claro cuál es la opción más recomendada en 2026.

La pareja de creadores de contenido detrás de Mundo Mupi, el canal de YouTube especializado en parques y montañas rusas, decidió hace unos días ordenar el variado catálogo español con una clasificación propia que evalúa sensaciones, materiales y experiencia global de la mayoría de atracciones del país. En su clasificación, la primera posición la ocupa Gotham City Escape, la coaster de Parque Warner en Madrid diseñada por Intamin que, según ellos, "roza la perfección", gracias a sus lanzamientos múltiples, inversiones suaves y una ejecución pulida en detalles como la cola o la estación, aspectos que —aseguran— no suelen verse tanto en otras montañas rusas del país.

Gotham City Escape se terminó de construir hace pocos años tras una inversión de unos 20 millones de euros

"Es literalmente mantequilla suiza sobre raíles, el tiramisú del acero", dicen para subrayar la suavidad extrema de una experiencia que apenas transmite vibraciones y que se explica, en parte, por su reciente construcción: inaugurada en mayo de 2023 tras una inversión de 20 millones de euros. A nivel técnico, incorpora tres LSM launches, cuatro inversiones, un recorrido de 1.010 metros, picos de 104 km/h y una estructura que supera los 45 metros de altura, apoyada en vías de alta tolerancia y trenes con ruedas de baja fricción que reducen al mínimo cualquier aspereza, además de una tematización que envuelve todo el recorrido sin restarle protagonismo al rendimiento mecánico. El ascenso de Gotham City Escape tiene además una lectura adicional dentro del propio parque: se ha construido a apenas unos metros de Shadows of Arkham, la montaña rusa temática de Batman que durante años fue el gran reclamo del parque de atracciones madrileño.

Pero si vas a ir a Port Adventura...

Claro, que si te pilla el verano por la costa catalana, igual prefieras apostar por otros grandes reclamos que Mundo Mupi menciona en su vídeo. En PortAventura, Shambhala se lleva el aplauso como "la definición perfecta de disfrute": una hypercoaster cuyo airtime prolongado permite subirse veinte veces seguidas sin cansarse. A escasos metros, en Ferrari Land, Red Force completa el podio con sus 112 metros de altura y una aceleración de 0 a 180 km/h en cuestión de segundos, un subidón que dura poco pero que el canal describe como uno de los más intensos que se pueden vivir en España.

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