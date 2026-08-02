'Interstellar' y 'Origen' no tenían ninguna posibilidad frente a 'La odisea': la nueva película de Christopher Nolan sigue haciendo historia en cines

El tremendo éxito de 'La odisea' está quedando un tanto eclipsado por el arrollador triunfo de 'Spider-Man: Brand New Day', pero lo cierto es que la película de Christopher Nolan. De hecho, ya ha superado los 900 millones de dólares en cines, convirtiéndose así en la cuarta película más taquillera de la carrera de su director.

De hecho, 'Interstellar' suma "apenas" 764 millones de recaudación mundial, incluyendo ahí todo el dinero generado en sucesivos reestrenos, mientras que 'Origen' se quedó en 839 millones. Hace ya unos cuantos días que estaba claro que no tenía nada que hacer frente a 'La odisea', pero ha sido este fin de semana cuando se ha concretado el sorpasso por la cinta protagonizada por Matt Damon, que ya suma 911 millones.

Cuestión de días que se convierta en la número 1 de Nolan

Teniendo en cuenta que 'La odisea' va a sumar más de 50 millones adicionales durante este fin de semana solamente en Estados Unidos, la única está en saber cuándo se convertirá en la película más taquillera de Nolan -ese honor pertenece aún a 'El caballero oscuro: La leyenda renace' con unos ingresos mundiales de 1.085 millones- y en qué cifra quedará la marca.

Por ahora, 'La odisea' tiene también por delante a 'Oppenheimer' con 953 millones y 'El caballero oscuro' con 1.006 millones. Es una simple cuestión de días que vaya superándolas a todas, pues su mantenimiento en taquilla sigue siendo muy bueno pese al tremendo impacto de 'Spider-Man: Brand New Day'.

Por cierto, al superar a 'Interstellar' también se ha convertido en la película más taquillera de la carrera de Damon hasta la fecha. Y si solamente queréis tener en cuenta las que lo tienen como protagonista, ese honor estaba antes en manos de 'Marte (The Martian)' con 630 millones. Tampoco sería para nada una sorpresa si 'La odisea' logra duplicar esa cifra.

Los que estarán especial contentos con estos son los ejecutivos de Universal, pues apostaron con fuerza por Nolan cuando el cineasta decidió abandonar Warner. Y como resultado de ello han estado detrás de dos enormes bombazos en taquilla como 'Oppenheimer' y 'La odisea'.

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