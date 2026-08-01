"Nadie quería irse". Tom Selleck sigue frustrado con la cancelación de 'Blue Bloods' pese a que el reparto aceptó bajarse el sueldo un 25%

El actor Tom Selleck todavía sigue frustrado por la cancelación de 'Blue Bloods', importando bien poco que hayan pasado ya casi dos años desde el estreno del episodio final de la serie. Lo que no sabíamos hasta ahora es que el reparto había aceptado bajarse el sueldo un 25% para que la cosa siguiera adelante, pero ni siquiera eso fue suficiente.
"Todos querían volver"
El propio Selleck ya había reconocido hace unos meses que él "no estaba listo para decir adiós", pero ahora ha dado más detalles al respecto durante su visita al podcast Where Everybody Knows Your Name:
'Blue Bloods' fue un proyecto hecho con mucho cariño… creo que para todos. La verdad es que, en el último año de Blue Bloods, en nuestra última cena familiar, todos querían volver. Ya nos habíamos rebajado el sueldo un 25%. Ya habíamos hecho todo lo posible para que la serie siguiera adelante.
Nada de eso fue suficiente para CBS, algo que Selleck sigue sin entender: "Fue muy frustrante porque… de los 100 programas más vistos de la televisión abierta, Blue Bloods era el número seis en nuestro decimoquinto año. Nadie quería irse. Todos iban a quedarse. Eso es difícil de conseguir. Puede que sea una especie de récord tener al mismo elenco intacto durante tanto tiempo. Normalmente, si no fuera una familia, sería diferente, pero ya sabes, no se podía reemplazar a Jamie [interpretado por Will Estes] o a Danny [Wahlberg] o a cualquier otro con otro actor".
De hecho, él mismo quiso incidir aún más en lo especial que era el equipo de 'Blue Bloods' y cómo se diferenciaba todo de otras series: "Quizás la gente no se dé cuenta, pero trabajar en muchas series se vuelve una pesadilla. Hay muchos egos y gente que dice cosas como ‘No salgo de mi camerino hasta que él salga’… y es horrible. Blue Bloods nunca fue así".
'Blue Bloods' fue finalmente cancelada tras 14 temporadas y 293 episodios, pero eso no supuso el final definitivo de este universo, ya que CBS estrenó apenas meses después 'Boston Blue', un spin-off centrado en Danny, el personaje interpretado por Donnie Wahlberg. Y con mucho éxito, por lo que este próximo mes de octubre volverá con una segunda temporada.
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