Una de las mejores películas de terror de la historia desata la guerra entre Warner y Paramount al poner en marcha dos remakes diferentes

Todo apuntaba a que Warner iba a hacerse con Paramount, pero el acuerdo se ha complicado por una serie de problemas legales. Ya veremos si termina cerrándose o no, pero este retraso ha llevado a que Warner decida hacerle competencia a Paramount poniendo en marcha su propio reboot de 'Pesadilla en Elm Street'.

El hecho de que haya películas casi gemelas no es un fenómeno nuevo en Hollywood, pero lo que está sucediendo con el posible regreso al cine de un mito como Freddy Krueger es bastante peculiar. Y es que hace unas semanas nos enterábamos de que Paramount había cerrado un acuerdo con los herederos de Wes Craven para basarse en su guion para la película original, pero es que el lío de derechos es bastante grande.

Una situación bastante particular

Por un lado, Paramount tiene los derechos para basarse en la película original únicamente para estrenar la nueva versión en Estados Unidos. Por su parte, Warner es dueña de los derechos internacional a través de New Line y tiene mucha más manga ancha a la hora de utilizar más elementos de la franquicia. Y además solamente Warner conserva los derechos sobre el merchandising.

Según aclara Puck News, Paramount contaba con que la compra de Warner iba a cerrarse, por lo que este estudio tendría que distribuir internacionalmente su nueva versión de 'Pesadilla en Elm Street'. Al complicarse tanto la compra, Warner ha decidido dar prioridad total a su versión y ya están a punto de cerrar las negociaciones con Lee Cronin ('La momia') para que se encargue de escribirla y dirigirla.

Ahora mismo la competición es total, porque es evidente que va a ser inviable que se hagan dos remakes de 'Pesadilla en Elm Street' al mismo tiempo, pero parece que ahora es Warner quien lleva la delantera...

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