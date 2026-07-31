Meses después de su discreto paso por cines, se estrena en streaming la mejor comedia española del año

Querer una vida mejor para los hijos que la que se tiene actualmente es el deseo de cualquier padre, pero una voluntad un tanto confundida por la imposición de una mentalidad individualista y de ambición aspiracional personal que acaba destruyendo de manera discreta. Una desintegración sibilina capturada por una comedia española como ‘Altas capacidades’.

Niños grandes

Una película que pasó muy discretamente por salas de cine en su estreno, pero astutamente dirigida por un Víctor García León atrevido y un Borja Cobeaga afilado desde el guión. Con Marian Álvarez, Israel Elejalde y Juan Diego Botto en el reparto, una de las mejores comedias del año ya se puede ver en streaming a través de Movistar Plus.

Alicia y Gonzalo se encuentran en una situación medianamente estable en lo económico, con trabajos medio estables y sin lujos. Pero cuando su hijo empieza a tener problemas en el colegio público donde estudia, intentarán matricularlo en un centro privado muy prestigioso aprovechando que puede quedarse una plaza libre.

Los laberintos del sistema educativo actual se empantanan y complican más con la entrada de aspiraciones de clase falsamente alcanzables, así como una fractura de las comunicaciones entre los miembros familiares propiciadas por un sistema económico individualista. Un sálvese quien pueda de fachada arquitectónica muy imponente y aparentemente lujosa.

Todo esto tratado con comedia bastante ácida, y a veces costumbrista sin demasiado esfuerzo. Cobeaga muestra tener un pulso de calle bien cogido y una perspectiva crítica bien tirada que comparte un García León que saca lo mejor de la comedia seca europea de cámara fija para romper con lo esperado.

Este contraste bien logrado hace de ‘Altas capacidades’ una película especial, además de astuta en cómo comenta realidades sociales. Y, por supuesto, graciosa con bastante solvencia. Pocas películas pueden hacer una de las escenas más divertidas y mordazes del año dentro del “baño de las niñas”.

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