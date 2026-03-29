‘Altas capacidades’ es una de las mejores comedias del año. Ansiedades educativas y de clase elaboradas por dos grandes talentos de nuestro cine

El tiempo no ha hecho sino hacerle un favor a ‘Selfie’, la comedia más de culto de todas las comedias de culto del cine español reciente que se podría haber quedado en cápsula del tiempo sobre el 15-M. En su lugar, cada vez queda más claro que Víctor García León había identificado el caldo de cultivo de cierta miseria social que no ha hecho sino agrandar su posición en el sistema desde entonces.

Era un experimento tan lanzado, inusual, atinado y divertido que se salía de lógicas comerciales, mostrando a García León como una voz especial entre nuestra comedia. Por tanto, su falta de éxito le obligó a recorrer caminos más convencionales que no han explotado esa manera especial de radiografiar el momento con formas diferentes. De ahí que algo como ‘Altas capacidades’ se deba recibir con los brazos bien abiertos.

Gente muy especial

Firmando el guion junto a otro gran talento de la comedia española como Borja Cobeaga, y con un inspirado reparto compuesto por Marián Álvarez, Israel Elejalde y Juan Diego Botto, aquí García León vuelve a examinar aspiraciones de clase pero a través de ansiedades educativas. Una fina disección del momento confuso y carente de comunicación que se vive en torno a la infancia que es de lo mejor que hay ahora mismo en cartelera.

Cuando su hijo Fer empieza a tener problemas preocupantes con sus compañeros en el colegio público, la pareja de Alicia y Gonzalo intenta explorar la posibilidad de moverlo a un centro privado de alto prestigio, especialmente tras abrirse la posibilidad de una plaza. Aunque se sale en parte de sus posibilidades, este matrimonio será abordado por el entorno del colegio para intentar dar el salto que supuestamente hará maravillas con su hijo.

Todo este planteamiento se podría haber abordado desde la pura metralleta de chistes y quizá habría funcionado. Pero tanto Cobeaga como García León han mostrado cuando han podido inquietudes mayores intentando machacar a martillazos barreras entre tonos. Las crisis de madurez proyectadas hacia la descendencia se abordan aquí con la tensión e incluso incomodidad de la comedia negra, pero se traza también un interesante capa de melancolía dramática en los cimientos de estos personajes.

‘Altas capacidades’: la trampa del ascensor social

Las formas se salen también de lo que, de tan repetido, asumimos como establecido. En un tiempo de estética plataforma apresurada, la puesta en escena de García León parece desafiar acercándose a la dirección seca y ambigua del cine contemplativo de autor. En contraste, casi parece que tenemos a Roy Andersson o Lucrecia Martel dirigiendo este guion que, de nuevo, no choca en temática y costumbrismo con la comedia española convencional.

De este choque crea maravillas, incluyendo el uso de los espacios arquitectónicos para golpear hacia esas aspiraciones de clase y de prestigio que no hacen sino crear más barreras en las vidas de estos personajes. Es posible que ese momento en el baño de unas hijas sea la escena más divertida y escandalosamente real sobre las hipocresías de personajes que hace casi diez años ya protagonizaban ‘Selfie’.

‘Altas capacidades’ refleja fabulosamente los miedos paternales de la gente en una situación económica no holgada, pero a la que se le machaca constantemente en aspirar a más y tener mentalidad de tiburón aunque cueste dinero y vida. Es, sin decirlo explícitamente, un gran alegato por lo público y por entender qué es preocuparse realmente de la infancia, y eso ya la coloca como una de las mejores películas de lo que llevamos de año.

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