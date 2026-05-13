Los animes que nos enamoraron hace 20 años hoy en día no se podrían hacer, pero no por las razones que muchos fans piensan: "Eran la gallina de los huevos de oro"

El anime se nos ha vuelto cada vez más mainstream y accesible, sobre todo gracias a que prácticamente todas las plataformas de streaming tienen un rincón para ello en sus catálogos. Y luego tenemos bestias como Crunchyroll y Netflix que se encargan de la distribución internacional a lo grande, así que es más fácil que nunca seguir los nuevos estrenos.

Ahora el anime mueve miles de millones, y 'Kimetsu no Yaiba' y 'Chainsaw Man' demostraron en 2025 que es el anime también puede hacer explotar la taquilla mundial. Ahora bien, no todos los cambios en las últimas décadas han sido para bien.

Esto ya no es lo que era

Aunque las series de anime cada vez tienen una mayor calidad y un mayor impacto, la industria ha cambiado muchísimo en muy poco tiempo. Y, entre otras cosas, las series que ayudaron a generaciones enteras a meterse en el mundillo del anime hoy no se podrían hacer.

Y esto no es un tema de ser "políticamente correcto" o de amoldarse a los gustos occidentales, como también apuntaban desde algunos estudios. Es un tema económico y de cómo ha cambiado el panorama con los animes comerciales de hoy en día.

Como apunta FAR, el presidente del estudio ButaProStudio, animes de hace 10 y 20 años como 'La melancolía de Haruhi Suzumiya' o incluso 'Madoka Magica' hoy en día no serían viables. Tendrían un presupuesto y un respaldo financiero casi risible, y muchas dificultades para obtener los apoyos que tuvieron en su día.

"Muchos géneros que fueron exitosos en los 2000 y los 2010 están convirtiéndose lentamente en un nicho", reflexionaba el presidente. "Animes como 'Haruhi', 'K-On', 'Madoka' o la serie 'Monogatari' fueron la gallina de los huevos de oro en su momento, pero ahora tendrían dificultades para obtener la misma cantidad de cuidado financiero y de planificación que están recibiendo muchos animes shonen digeribles internacionalmente y shows de fantasía."

No es el primero en lanzar este tipo de comentarios, y muchas figuras de la industria vienen avisando desde hace tiempo sobre el tema. Especialmente sobre la popularidad de los animes isekai y series de fantasía "digeribles". Porque, aunque no se puede negar la calidad de 'Kimetsu no Yaiba' o 'Jujutsu Kaisen', parecen que únicamente este tipo de animes de acción consiguen ese nivel de producción.

Algunos fans apuntaban al éxito reciente de 'Bocchi the Rock!' o 'Girls Band Cry'. Pero al fin y al cabo son pepinazos puntuales, la excepción más que la normal, y en el caso de la última además su distribución internacional fue desastrosa y casi pasó sin pena ni gloria. Además, que con la cantidad de animes que se estrenan cada temporada, pronto se pasan de moda y se han quedado muy, muy lejos del impacto que tuvieron en su momento 'Madoka Magica'.

Por otro lado, todavía hay muchos estudios que siguen tomando decisiones arriesgadas, como Kyoto Animation. Pero la cosa se está poniendo cada vez más tensa y ni siquiera estrenar uno de los éxitos del año te salva de la bancarrota... Así que, por desgracia, es normal que muchos estudios de anime quieran apuntar a lo seguro con grandes animes de fantasía y aprovechar el tirón mientras puedan.

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