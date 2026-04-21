'Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita' deja un reinado impecable en cines. Estos son todos los récords que ha pulverizado la película de anime

Ya venía apuntando maneras y precedida por un hype gigantesco, pero el paso por los cines de 'Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita' no ha decepcionado. Desde su estreno en los cines japoneses en julio de 2025 ha ido pulverizando todo tipo de récords, y ahora que por fin ha dejado las salas tras nueves meses en pantalla grande es el momento perfecto para echar la vista atrás y ver el legado masivo que deja tras de sí.

El listón está por las nubes

Lo de 'La fortaleza infinita' ha sido una barbaridad, tanto dentro como fuera de Japón. Ya en su primer día estreno en cines se convirtió en el mejor día de estreno en la historia del país con una recaudación de 1,7 mil millones de yenes (unos 10,5 millones de euros), solamente superada anteriormente por 'Kimetsu no Yaiba: Tren infinito'.

Solamente en unos días aplastó tres récords diferentes en Japón: mejor día de estreno, mejor recaudación lograda en un domingo y la película más taquillera de Japón en su primer fin de semana. La cosa no se quedó ahí, y en apenas ocho días en cines, 'Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita' cruzó la frontera de los 10 mil millones de yenes el 26 de julio de 2025, tan solo ocho días después de su estreno en Japón.

Desde entonces, Tanjiro Kamado ha seguido amasando millones, y más cuando oficialmente saltó a las pantallas internacionales.

En Estados Unidos se convirtió en la película internacional más taquillera de la historia, superando a 'Tigre y dragón'. No solo eso, también tuvo el mejor estreno para una película de anime desde la primera película de 'Pokémon' y acumuló 70,6 millones de dólares con su estreno. Además también ha roto una barrera más para el cine japonés, siendo la primera película japonesa que supera los 100 mil millones de yenes a nivel internacional.

En España también tuvo un estreno brillante y ha sentado un nuevo precedente para las películas de anime. Durante su primer fin de semana en cines (entre el 12 y el 14 de septiembre de 2025) acumuló 3.363.401 euros, superando por mucho a los 1,89 millones que logró 'Dragon Ball Super: Super Hero' con sus cinco semanas en los cines y que hasta entonces marcaban un taquillazo histórico. En total ha acumulado 6.462.043 euros con su paso por nuestro país, reuniendo a más de 800 mil espectadores.

En otros territorios tampoco fue mal: llegó a acumular unos 29 millones de dólares en Latinoamérica, siendo la película de anime más taquillera de todos los tiempos en México, Brasil, Perú, Argentina y en Chile. También amasó 17,4 millones de dólares en Europa y se estima que unos 41 millones solamente en Corea del Sur.

'La fortaleza infinita' siguió escalando posiciones en la lista de taquillazos según se estrenaba en más territorios y ahora mismo ostenta la corona como la película de anime más taquillera de todos los tiempos. En el momento de escribir este artículo, la película más reciente de 'Kimetsu no Yaiba' se ha despedido de los cines con una recaudación global de 741,435,183 dólares, una absoluta barbaridad que sienta un nuevo hito para la animación japonesa.

Ahora bien, aún quedan dos películas más por delante para que los cazadores de demonios terminen su incursión en la Fortaleza Infinita de Muzan. Veremos si la taquilla no se deshincha con el paso del tiempo o si la trilogía sienta nuevos récords en el futuro.

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