'Kimetsu no Yaiba' bate un récord de taquilla que llevaba 25 años en pie y le quita la corona a este clásico chino que arrasó en los Oscar

El mes pasado 'Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita' empezó su andadura internacional el mes pasado y desde entonces no ha dejado de arrasar en taquilla, llevándose por delante varios récords y sentando una nueva frontera para las películas de anime en cine.

En España se ha convertido en la película de anime con más recaudación pero en Estados Unidos directamente es la película extranjera más taquillera de la historia.

Jugando entre los grandes

Durante el fin de semana del 10 al 13 de octubre, 'Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita' amasó otros 2,3 millones de dólares en taquilla, según reportan desde Box Office Mojo. Con estos números se ha plantado en una recaudación total de 129.114.205 dólares tan solo en Estados Unidos y se ha llevado por delante un récord que llevaba veinticinco años vigente.

Anteriormente el honor de ser la película extranjera más taquillera lo ostentaba 'Tigre y dragón', que amasó un total de 128.078.872 dólares con su estreno en 2000. La película china se convirtió en un clásico inmediato y llegó a ganar cuatro premios Óscar de las diez nominaciones que llevaba: mejor película extranjera, mejor banda sonora, mejor fotografía y mejor dirección artística.

Y después de veinticinco años de reinado y récord establecido, ahora los cazadores de demonios de 'Kimetsu no Yaiba' le han quitado la corona.

Tanjiro Kamado ha ido escalando posiciones rápidamente y ha adelantado con soltura a 'La vida es bella', 'Godzilla Minus One', 'Héroe' y 'Parásitos', que también estaban entre las películas extranjeras más taquilleras de Estados Unidos. Pero finalmente 'Kimetsu no Yaiba' las ha terminado superando, y todavía le queda bastante andadura por delante.

Respecto a la taquilla mundial, 'La fortaleza infinita' ya ha acumulado un total de 648.774.035 y se encuentra en el quinto puesto de las películas más taquilleras de todo 2025. Por delante tiene a 'Jurassic World: El renacer', 'Una película de Minecraft', el remake en acción real de 'Lilo y Stitch' y 'Ne Zha 2', pero eso ya son pesos pesados a los que va a ser muy complicado alcanzar.

