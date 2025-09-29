'Kimetsu no Yaiba' ya se ha merendado a 'Dragon Ball' y 'One Piece'. Tanjiro Kamado arrasa en España y consigue lo que no pudieron ni Goku, ni Luffy ni Makoto Shinkai

Lo de 'Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita' está siendo una absoluta barbaridad, y es que en apenas dos meses desde su estreno en Japón ya se ha convertido en la película de anime más taquillera de la historia. A nivel internacional también está haciendo unos números tremendos, y en España además ha sentado un nuevo precedente para las películas de animación japonesa que no había conseguido ninguna otra franquicia.

Más y mejor

Desde hace unos años el anime ha venido creciendo y creciendo cada vez más y ya no es un entretenimiento de nicho. Desde la pandemia hemos ido viendo cómo se hacía un hueco cada vez más grande en las plataformas de streaming, y los números también se han ido notando en las salas de cine.

En el caso de 'Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita', el estreno español está yendo de miedo: desde su estreno el pasado 12 de septiembre ha recaudado 5,47 millones de euros en taquilla. Durante su primer fin de semana en cines además fue la película más taquillera de todo el país con una recaudación de 3,36 millones, y desde entonces se ha conseguido mantener consistentemente en el Top 10 cada semana.

Estos números son una anomalía tremenda en España. Porque aunque las películas de anime son cada vez más un fenómeno de masas que mueve millones... Tanjiro Kamado ha adelantado, y por mucho, a sus "competidores".

Para hacernos a la idea, 'Dragon Ball Super: Super Hero' tuvo una recaudación total de 1,89 millones en sus cinco semanas en cine y se convirtió en el mayor taquillazo de la franquicia en España. Por su lado, 'Jujutsu Kaisen 0' hizo unos 1,07 millones de euros y 'One Piece Film Red' acumuló 1,02 millones de euros, nada mal para tres de las mayores franquicias actuales del anime. 'Haikyuu!! La batalla del basurero' se quedó en un total de 703.985€ mientras que 'Spy x Family Código Blanco' se tuvo que conformar con 225.879€.

Ahora, yéndonos a historias originales pero de grandes directores, 'Suzume' de Makoto Shinkai "apenas" recaudó 636.081€ en sus cinco semanas en cines, mientras que 'El chico y la garza', de Hayao Miyazaki se mantuvo trece semanas en cines y consiguió acumular 1,46 millones de euros.

Y, como ya sabemos, en apenas tres semanas, 'La fortaleza infinita' se las ha merendado a todas y superado con creces. Pero la película de anime también reafirma el fenómeno en el que se ha convertido 'Kimetsu no Yaiba' en los últimos años, ya que cuando se estrenó la película 'Kimetsu no Yaiba: Tren infinito' en 2021 tuvo una recaudación total de 1.059.233€ tras cinco semanas en cines.

Que sigue siendo una cifra buenísima si la comparamos con otras películas de anime, pero tras cuatro temporadas de la serie 'Kimetsu no Yaiba' ha terminado siendo catapultada a otra liga en la que muy pocos animes pueden competir. Veremos qué tal van las próximas semanas, pero no será ninguna sorpresa si Tanjiro y los cazadores de demonios siguen acumulando euros.

