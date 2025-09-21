'Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita' sigue haciendo historia y se convierte en el anime más taquillero de todos los tiempos

El extraordinario éxito de 'Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita' acaba de conseguir su récord más importante hasta la fecha: convertirse en el nuevo anime más taquillero de todos los tiempos, pues, según aclara Variety, suma ya una recaudación mundial de 555 millones de dólares.

Curiosamente, todo se queda en casa, ya que el récord estaba hasta ahora en manos de 'Kimetsu no Yaiba: Tren infinito', que en 2020 logró recaudar 506 millones de dólares, siendo además la película más taquillera del mundo ese año. Con todo, el impacto de la pandemia seguro que le restó algunos espectadores y 'La fortaleza infinita' no ha tenido ese problema.

Y es que 'La fortaleza infinita' todavía va a sumar unos cuantos millones más. De hecho, ha vuelto ser número 1 este fin de semana en las salas de Estados Unidos con unos ingresos de 17,3 millones de dólares. Es una fuerte caída con respecto a su estreno, pero suficiente para destronar a 'Pokémon: La película' como el anime más taquillero de la historia en dicho país.

Ahora ya es una cuestión de tiempo que desaparezca de los cines -todo apunta a que superará los 600 millones pero sin llegar a los 700-, pero este universo todavía tiene mucho que decir en la gran pantalla. De hecho, 'La fortaleza infinita' es el inicio de una trilogía, por lo que tampoco sería una sorpresa que cada nueva entrega superase en taquilla a su predecesora.

Por ahora se desconoce cuándo tendrá lugar el estreno de la secuela de 'La fortaleza infinita', pero se espera que la segunda entrega llegue en 2027 y que el épico cierre de trilogía se produzca en 2029.

