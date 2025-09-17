'Kimetsu no Yaiba', final explicado de 'La fortaleza infinita'. Así es la última batalla de Tanjiro, quiénes sobreviven y qué esperar de la próxima película

Cuando se trata de grandes franquicias de anime, cada vez estamos teniendo más suerte con los estrenos internacionales y las películas tardan ya menos en llegar a nuestros cines. En el caso de 'Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita', la película que continúa la historia de Tanjiro Kamado tras la cuarta temporada del anime, tan solo hemos tenido que esperar dos meses, y lo cierto es que ha sido un bombazo en taquilla.

Ahora bien, nos deja muchos frentes abiertos de cara al futuro.

¡Atención! ¡Este artículo contiene spoilers sobre la trama de 'Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita'!

Duelos inevitables

La trama de 'La fortaleza infinita' se divide en tres grandes duelos: el Pilar del Insecto Shinobu Kocho contra la Luna Superior Dos, Doma, Zenitsu contra su antiguo compañero y ahora Luna Superior Seis, Kaigaku, y Tanjiro y el Pilar del Agua Giyu Tomioka contra la Luna Superior Tres, Akaza.

Empezamos la jarana con la pelea entre Shinobu y Doma, a quien tenía muchas ganas porque mató hace años a su hermana mayor, Kanae. Estas secuencias nos deja con un flashback muy emotivo... Pero desgraciadamente Shinobu es asesinada por Doma y este se dedica a absorber su cuerpo poco a poco mientras Kanao observa horrorizada.

El siguiente combate es el de Zenitsu contra Kaigaku, con quien competía por convertirse en el heredero del antiguo Pilar del Rayo. Al saber que Kaigaku se había convertido voluntariamente en un demonio, su antiguo maestro cometió seppuku y Zenitsu consigue vengar su muerte con una técnica de su propia invención, una séptima forma de la Respiración del Rayo, y cortarle la cabeza a Kaigaku.

Del tren a la fortaleza

Uno de los encuentros más esperados era el de Tanjiro y Akaza tras los eventos de 'Kimetsu no Yaiba: Tren infinito' y la muerte del Pilar del Fuego, Rengoku. Durante este enfrentamiento descubrimos cómo funcionan los poderes de la Luna Superior Tres, con Akaza siendo capaz de sentir los ataques enemigos por el espíritu combativo de su oponente. Aunque Tanjiro es capaz de volverse imperceptible al desbloquear una nueva habilidad que aprendió de su padre: el Mundo Transparente.

Aunque ni siquiera la unión de Giyu y Tanjiro les permite derrotar a Akaza y las cosas se complican. Pero uno de los momentos más emocionales de 'La fortaleza infinita' viene con el flashback que nos presenta su complicado y trágico pasado.

Cuando Tanjiro le corta la cabeza a Akaza, este decide no regenerarse. En parte porque acepta su derrota y en parte porque por fin recuerda su vida humana y a Koyuki, la hija de su maestro con quien iba a casarse. En este estado, el espíritu de Koyuki se le aparece y él decide quedarse junto a ella, recuperando su humanidad y decidiendo dejar atrás su vida como demonio.

Ahora bien, aunque parece que 'La fortaleza infinita' nos deja la supervivencia de Tanjiro y Giyu en el aire, podemos asumir que han sobrevivido al enfrentamiento. Especialmente porque su muerte no es anunciada por los cuervos, al igual que ocurre con Shinobu. Bueno, y al menos en el caso de Tanjiro todavía nos quedan dos películas por delante. ¡No vamos a matar nuestro protagonista así como así!

Los que quedamos

El final de la cuarta temporada nos dejó en vilo con el futuro de la familia de Kagaya Ubuyashiki, y durante 'La fortaleza infinita' vemos de nuevo a sus hijos Kiriya, Kuina, y Kanata utilizando a sus cuervos para crear un mapa del lugar mientras buscan la localización de Muzan. En este punto, Kiriya ya no se disfraza de niña para proteger su identidad y ahora ha asumido el liderazgo del clan Ubuyashiki.

'La fortaleza infinita' también nos da un vistazo al resto del Cuerpo de Exterminio de Demonios. Específicamente tenemos a Nezuko siendo cuidada por Sakonji Urokodaki, el antiguo Pilar del Agua y maestro de Giyu y Tanjiro. Y tanto ella como los herederos de los Ubuyashiki son protegidos por Shinjuro Rengoku y Tengen Uzui, antiguos Pilares del Fuego y el Sonido, respectivamente, así que tenemos a la vieja guardia de vuelta al ruedo.

Nezuko no ha sido transportada a la Fortaleza Infinita con los cazadores de demonios, pero podemos esperar que tenga un papel clave en el futuro y el desenlace de 'Kimetsu no Yaiba'.

Respecto a Muzan, todavía juega al despiste y no va a ser fácil encontrarle. Todos los Pilares se han lanzado a su busca, ya que su derrota supondría el fin de todos los demonios y estamos en una carrera a contrarreloj para que la inyección de Tamayo le convierta de nuevo en humano y disminuya sus poderes.

¿Y esto cómo sigue?

La secuencia final de 'La fortaleza infinita' nos da un pequeño teaser de qué esperar en la siguiente película de 'Kimetsu no Yaiba'. Kanao se prepara para enfrentarse a Doma y vengar la muerte de Shinobu, mientras que los Pilares de la Roca y la Niebla han formado equipo para enfrentarse a los demonios de Muzan. Podemos esperar que uno de sus enemigos más formidables será Kokushibo, la Luna Superior Uno.

Los Pilares del Amor y la Serpiente también luchan en pareja, y siguiendo el manga su siguiente pelea será contra Nakime, el demonio que controla la Fortaleza Infinita. Inosuke, muy en su línea, está decidido a encontrar al enemigo más poderoso que pueda para darle una paliza, así que en la siguiente película le llegará su turno para brillar.

Ya sabemos que todavía nos quedan por delante dos películas más de 'Kimetsu no Yaiba' para terminar de adaptar del todo el manga de Koyoharu Gotouge. En principio, la siguiente entrega se estrenará a lo largo de 2026, pero si no podemos esperar para entonces para saber cómo continúa la historia podemos leer a partir del capítulo 158 del manga.

En Espinof | Las 57 películas más taquilleras de la historia. De 'Ne Zha 2' a 'Avatar', todas las que han sumado más de 1000 millones

En Espinof | 'Kimetsu no Yaiba' y 'Star Wars' tienen un curioso detalle en común: el color de sus espadas dicen mucho de sus portadores



