La impresionante película con la que China conquistó Estados Unidos hace 24 años. Un grandioso espectáculo que casi se merienda a 'Gladiator' y nadie ha logrado superar

Es bien sabido que a los espectadores de Estados Unidos no les gusta demasiado ver películas con subtítulos y que tampoco son muy amantes de los doblajes en inglés de películas extranjeras. Claro que hay excepciones, estando bien reciente el caso de 'Godzilla Minus One', pero hay una que brilla con luz propia por encima del resto y que lleva 24 años siendo la película de habla no inglesa más taquillera de la historia en Estados Unidos.

La película que logró ese hito irrepetible en Estados Unidos fue 'Tigre y dragón', un título que pilló por sorpresa a los espectadores norteamericanos. Es verdad que no se trataba de la primera película del género Wuxia en llegar allí, pero sí uno que logró conectar con el público hasta el punto de que inició su andadura en apenas 16 salas y su éxito fue tal que en marzo del año 2001 llegó a poder verse en más de 2000 cines de dicho país.

Un éxito irrepetible

'Tigre y dragón' cerró finalmente su recorrido comercial en Estados Unidos con unos ingresos de 124 millones de dólares, una cifra que en sí misma quizá no diga mucho, pero ojo si nos fijamos en los detalles. El primero es que apenas había costado 17 millones, por lo que solamente con lo ingresado allí ya era un éxito descomunal. El segundo es que la película de habla no inglesa más taquillera en Estados Unidos hasta entonces era 'La vida es bella' con "sólo" 57 millones...

El entusiasmo del público también fue respaldado por la Academia de Hollywood, ya que 'Tigre y dragón' logró 10 nominaciones a los Óscar y acabó llevándose 4 para casa. Eso sí, el de mejor película no fue posible, ya que ahí esta coproducción entre China, Taiwan -ganó el premio de mejor película de habla no inglesa representando a este país-, Hong Kong y Estados Unidos tuvo que ceder ante el empuje de 'Gladiator', que se llevó finalmente cinco estatuillas. Las categorías en las que la cinta de Ang Lee sí se impuso a la Ridley Scott fueron las mejor dirección artística, mejor fotografía y mejor banda sonora.

Bien poco después de su estreno empezó a hablarse de una secuela, pero finalmente hubo que esperar hasta 2016 para poder verla. Además, 'Tigre y dragón 2: La espada del destino' se estrenó en casi todos los países del mundo en Netflix y pasó un tanto desapercibida.

