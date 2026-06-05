Sam Levinson quiso reducir los desnudos en 'Euphoria', pero Sydney Sweeney se negó: "¿Estás bromeando?"

Desde que se estrenó, 'Euphoria' ha protagonizado todo tipo de polémicas por su representación del sexo, las drogas y la adolescencia, especialmente en torno al personaje de Cassie, interpretado por Sydney Sweeney, que esta tercera temporada tiene una trama especialmente controvertida.

La actriz se convirtió en una de las grandes revelaciones de la serie gracias a un papel marcado por la vulnerabilidad emocional, pero también por escenas en las que hay un alto grado de exposición física. De hecho, Sam Levinson llegó a plantearse reducir los desnudos de Cassie, pero fue la propia Sweeney quien rechazó la propuesta y defendió que la sexualidad sigue siendo una parte esencial de la evolución del personaje.

Cassie entra en el mundo de OnlyFans

Durante una entrevista con The New York Times, Levinson explicó que al principio intentó encontrar una forma de abordar la historia de Cassie sin recurrir a escenas de desnudos.

"Bueno, es gracioso. Cuando escribí el guion, pensé: Quizás podríamos grabar todo esto sin desnudos. ¿Tal vez haya maneras de evitar ciertas escenas?. Y ella me miró y me dijo: ¿Estás bromeando? Interpreto a una modelo de OnlyFans. ¿Me estás diciendo que vas a evitarlo?'. Y yo le dije: Sí, de acuerdo, tienes razón".

El creador también habló de las críticas que ha recibido la serie durante sus primeras temporadas por la presencia de desnudos entre personajes que, dentro de la ficción, eran estudiantes de secundaria. Levinson defendió que estas cuestiones forman parte del proceso de casting y que los actores conocen desde el principio las exigencias del papel. "A partir del guion, uno se hace una idea de lo que requiere el papel", dijo. "Incluso cuando vas a la audición, por ejemplo, para el papel de Cassie, sabes que el papel requiere cierta cantidad de desnudos. ¿Te sientes cómodo? Si te sientes cómodo, obtienes el papel, y luego el siguiente paso es con el coordinador de intimidad".

Levinson insistió además en que ningún actor está obligado a realizar escenas con las que no se sienta cómodo y defendió la necesidad de crear entornos seguros durante el rodaje.

"Creo firmemente que las mejores y más honestas interpretaciones se dan cuando un actor se siente libre y seguro. Así es como se consigue una gran actuación. No se puede si hay tensión. La emoción se bloquea. Y eso es algo que aprendí durante mis estudios de interpretación. Por lo tanto, mi trabajo consiste en crear el mejor entorno posible para que el actor pueda interpretar a este personaje".

La tercera temporada explora la relación de Cassie con las plataformas de contenido para adultos. Levinson adelantó parte de ese enfoque al señalar: "Mirad, estamos explorando el mundo de OnlyFans, donde se paga a las mujeres por susurrar en un micrófono con forma de oreja. Hay un toque de absurdo que resulta divertido, y siempre buscamos maneras de que sea auténtico, gracioso y dramático, y que también refleje los deseos y anhelos más profundos del personaje".

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